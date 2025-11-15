By Mohit
कितनी उम्र में MLA बनी हैं मैथिली ठाकुर?
बिहार विधासनभा चुनाव में अलीनगर सीट से लोकगायिका मैथिली ठाकुर ने जीत दर्ज की है। मैथिली ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के टिकट पर पहली बार चुनाव लड़ा।
मैथिली ठाकुर 11 हजार से ज्यादा वोटों से जीती हैं। उन्होंने आरजेडी उम्मीदवार बिनोद मिश्रा को हराया है।
मैथिली का जन्म 25 जुलाई 2000 में हुआ था। उनकी उम्र 25 साल है।
मैथिली रियलिटी शोज का भी हिस्सा रह चुकी हैं। सिर्फ 4 साल की उम्र से अपनी आवाज का जादू चलाना शुरू कर दिया था।
मैथिली शुरुआत में जागरण और म्यूजिकल फंक्शन में गायन करती थीं।
वे सिंगिंग रियलिटी शो लिटिल चैम्प्स (Little Champs) में और फिर इंडियन आइडल जूनियर में नजर आई थीं।
मैथिली लोकमत सुर ज्योत्सना नेशनल म्यूजिक अवॉर्ड से भी सम्मानित की जा चुकी हैं।
कई नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर परफॉर्मेंस देने वाली मैथिली सोशल मीडिया पर अपनी सिंगिग की वीडियोज अपलोड करती रहती हैं।
फेसबुक, यू ट्यूब और इंस्टाग्राम पर मैथिली को लाखों लोग फॉलो करते हैं। महज 25 साल की उम्र में विधायक बनकर मैथिली ठाकुर आज युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई हैं।
