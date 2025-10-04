By Mohit
प्रशांत किशोर की वाइफ से मिलिए

चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में इस समय सबसे चर्चित शख्सियत में से एक हैं।

चर्चित शख्सियत

प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा चुनाव में सक्रिय हैं। प्रशांत की जन सुराज पार्टी राज्य की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है।

चुनाव मैदान में हल्ला

ऐसे में प्रशांत किशोर के बारे में लोग ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं। आज हम आपको प्रशांत की वाइफ से मिलवा रहे हैं।

आइए मिलिए

प्रशांत किशोर की वाइफ का नाम जाह्नवी दास है। इस कपल ने कब शादी की थी फिलहाल इसबारे में जानकारी नहीं।

जाह्नवी दास

जाह्नवी दास असम के गुवाहाटी की रहने वाली हैं और पेशे से डॉक्टर हैं।

पेशे से डॉक्टर

प्रशांत और जाह्नवी दास की पहली मुलाकात संयुक्त राष्ट्र के एक हेल्थ प्रोग्राम के दौरान हुई थी।

मुलाकात

प्रशांत और जाह्नवी के बीच पहले दोस्ती हुई और फिर ये दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में तब्दील हो गई थी।

दोस्ती फिर प्यार

इस कपल का एक बेटा है। जाह्नवी दास लाइमलाइट से दूर रहती हैं।

लाइमलाइट से दूर

प्रशांत ने कुछ महीने पहले पटना में महिला सम्मेलन के दौरान अपनी वाइफ का परिचय करवाया था। ये पहला मौका था जब वे किसी राजनीतिक कार्यक्रम में नजर आई थीं।

पहली बार

जाह्नवी ने डॉक्टरी का पेशा छोड़ा हुआ है ताकि प्रशांत बिहार में सक्रिय रह सके और वे खुद परिवार की देखरेख कर सके।

पेशा छोड़ा

