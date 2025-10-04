By Mohit
PUBLISHED Oct 4, 2025
प्रशांत किशोर की वाइफ से मिलिए
चुनावी
रणनीतिकार
से नेता बने प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में इस समय सबसे चर्चित शख्सियत में से एक हैं।
चर्चित शख्सियत
Source: Insta
प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा चुनाव में सक्रिय हैं। प्रशांत की जन
सुराज
पार्टी राज्य की सभी 243
सीटों
पर चुनाव लड़ने जा रही है।
चुनाव मैदान में हल्ला
Source: Insta
ऐसे में प्रशांत किशोर के बारे में लोग ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं। आज हम आपको प्रशांत की
वाइफ
से मिलवा रहे हैं।
आइए मिलिए
Source: Insta
प्रशांत किशोर की
वाइफ
का नाम जाह्नवी दास है। इस
कपल
ने कब शादी की थी फिलहाल इसबारे में जानकारी नहीं।
जाह्नवी दास
Source: Insta
जाह्नवी दास असम के
गुवाहाटी
की रहने वाली हैं और पेशे से डॉक्टर हैं।
पेशे से डॉक्टर
Source: Insta
प्रशांत और जाह्नवी दास की पहली मुलाकात संयुक्त राष्ट्र के एक हेल्थ प्रोग्राम के दौरान हुई थी।
मुलाकात
Source: Insta
प्रशांत और जाह्नवी के बीच पहले दोस्ती हुई और फिर ये दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में
तब्दील
हो गई थी।
दोस्ती फिर प्यार
Source: Insta
इस
कपल
का एक बेटा है। जाह्नवी दास
लाइमलाइट
से दूर रहती हैं।
लाइमलाइट
से दूर
Source: Insta
प्रशांत ने कुछ महीने पहले पटना में महिला सम्मेलन के दौरान अपनी
वाइफ
का परिचय करवाया था। ये पहला मौका था जब वे किसी राजनीतिक कार्यक्रम में नजर आई थीं।
पहली बार
Source: Insta
जाह्नवी ने
डॉक्टरी
का पेशा छोड़ा हुआ है ताकि प्रशांत बिहार में सक्रिय रह सके और वे खुद परिवार की देखरेख कर सके।
पेशा छोड़ा
Source: Insta
