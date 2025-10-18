By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 18, 2025
कितने करोड़ संपत्ति की मालकिन हैं मैथिली ठाकुर?
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
बिहार विधानसभा चुनाव
Pic Credit: Social Media
इसी बीच सबसे कम उम्र की बीजेपी प्रत्याशी लोकगायिका मैथिली ठाकुर की संपत्ति का ब्यौरा सामने आया है।
मैथिली ठाकुर की संपत्ति
Pic Credit: Social Media
वे बिहार की अलीनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं।
अलीनगर सीट से प्रत्याशी
Pic Credit: Social Media
चुनावी हलफनामे के मुताबिक, मैथिली ठाकुर करोड़ों की संपत्ति की मालकिन हैं।
करोड़ों की मालकिन हैं ठाकुर
Pic Credit: Social Media
बीजेपी प्रत्याशी मैथिली ठाकुर ने अपने नामांकन के साथ जो शपथपत्र दाखिल किया है, उसमें उन्होंने अपनी संपत्ति 3.8 करोड़ रुपये के लगभग बताई है।
कुल संपत्ति
Pic Credit: Social Media
मैथिली ठाकुर के पास आज करीब 2.32 करोड़ रुपये की चल संपत्ति और 1.50 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति है।
चल और अचल संपत्ति का ब्योरा
Pic Credit: Social Media
यानी कुल मिलाकर उनकी संपत्ति का अनुमान 3.8 करोड़ रुपये से ज्यादा है।
4 करोड़ के लगभग
Pic Credit: Social Media
हलफनामे में उन्होंने 1.80 लाख रुपये नकद, दो करोड़ से अधिक के वाहन और जेवर और 47 लाख रुपये की भूमि का विवरण दिया है।
नकद, वाहन, जेवर आदि
Pic Credit: Social Media
सोशल मीडिया पर मिली लोकप्रियता ने उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह बदल दी है।
लोकप्रिय गायिका
Pic Credit: Social Media
