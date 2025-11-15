By Vimlesh Kumar Bhurtiya
इतने हजार वोटों से हारे खेसारी लाल यादव
भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने छपरा विधानसभा से चुनाव लड़ा।
खेसारी लाल यादव
लेकिन उन्हें राजनीति का मैदान रास नहीं आया।
राजनीति में असफल
पहली ही बार चुनाव लड़ रहे सुपरस्टार को भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी से हार का सामना करना पड़ा।
हार का सामना करना पड़ा
खेसारी लाल यादव को छपरा सीट से छोटी कुमारी ने हराया।
छोटी कुमारी ने हराया
खेसारी लाल यादव की रैलियों से देखकर लग रहा था कि उन्हें बड़ी संख्या में लोग वोट करेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
रैलियों में लाखों की भीड़
वे अपने वोटों की संख्या लाख तक भी नहीं पहुंचा पाए। इतना ही नहीं, उन्हें बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा।
बड़े अंतर से मिली हार
खेसारी लाल यादव को कुल कितने वोट मिले, वे कितने बड़े अंतर से चुनाव हारे आइए आज हम आपको बताते हैं।
कितने वोट मिले और कितने से हारे?
खेसारी लाल यादव उर्फ शत्रुघ्न यादव को विधानसभा चुनाव में 79245 वोट मिले, जबकि उनकी प्रतिद्वंद्वी छोटी कुमारी को 86845 वोट मिले।
मिले इतने हजार वोट
इस तरह खेसारी लाल यादव को 7600 वोटों के बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा।
इतने वोटों से मिली हार
