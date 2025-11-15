By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 15, 2025

LIVE HINDUSTAN
 News

इतने हजार वोटों से हारे खेसारी लाल यादव

भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने छपरा विधानसभा से चुनाव लड़ा।

खेसारी लाल यादव

Pic Credit: Social Media

लेकिन उन्हें राजनीति का मैदान रास नहीं आया।

राजनीति में असफल

Pic Credit: Social Media

पहली ही बार चुनाव लड़ रहे सुपरस्टार को भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी से हार का सामना करना पड़ा।

हार का सामना करना पड़ा

Pic Credit: Social Media

खेसारी लाल यादव को छपरा सीट से छोटी कुमारी ने हराया।

छोटी कुमारी ने हराया

Pic Credit: Social Media

खेसारी लाल यादव की रैलियों से देखकर लग रहा था कि उन्हें बड़ी संख्या में लोग वोट करेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

रैलियों में लाखों की भीड़

Pic Credit: Social Media

वे अपने वोटों की संख्या लाख तक भी नहीं पहुंचा पाए। इतना ही नहीं, उन्हें बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा।

बड़े अंतर से मिली हार

Pic Credit: Social Media

खेसारी लाल यादव को कुल कितने वोट मिले, वे कितने बड़े अंतर से चुनाव हारे आइए आज हम आपको बताते हैं।

कितने वोट मिले और कितने से हारे?

Pic Credit: Social Media

खेसारी लाल यादव उर्फ शत्रुघ्न यादव को विधानसभा चुनाव में 79245 वोट मिले, जबकि उनकी प्रतिद्वंद्वी छोटी कुमारी को 86845 वोट मिले।

मिले इतने हजार वोट

Pic Credit: Social Media

इस तरह खेसारी लाल यादव को 7600 वोटों के बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा।

इतने वोटों से मिली हार

Pic Credit: Social Media

उत्तर प्रदेश के किस शहर को कहा जाता है चाय का शहर?

 Click Here