By Mohit
PUBLISHED Nov 9, 2025

LIVE HINDUSTAN
 News

तेजस्वी तेज में किसकी सिक्योरिटी ज्यादा?

जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव को केंद्र सरकार ने वाई प्लस (Y+) कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया करवाई है।

सुरक्षा मुहैया 

Source: Insta

बिहार विधानसभा चुनाव के बीच तेज प्रताप को ये सुरक्षा दी गई है। महुआ सीट से उम्मीदवार तेज ने कहा कि उनकी जान को खतरा है, इसलिए सुरक्षा बढ़ाई गई है।

सुरक्षा बढ़ाई गई

Source: Insta

तेज प्रताप ने रविवार को मीडिया से बातचीत में कहा 'ये लोग मुझे मरवा भी देंगे।'

ये कहा

Source: Insta

वाई प्लस (Y+) कैटेगरी की सुरक्षा में 11 सुरक्षाकर्मी तैनात होते हैं। इनमें 1 या 2 NSG और 2 PSO और ट्रेंड पुलिसकर्मी भी होते हैं।

कितने जवान?

Source: Insta

बात करें बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्षा तेजस्वी यादव की तो उनकी सुरक्षा भी इसी साल बढ़ाई गई थी।

तेजस्वी को कौन-सी?

Source: Insta

तेजस्वी यादव को Z कैटेगरी की सुरक्षा दी जाती है। ये भारत में दी जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी सुरक्षा है।

Z कैटेगरी

Source: Insta

Z कैटेगरी की सुरक्षा में 22 सुरक्षाकर्मी तैनात होते हैं।  4 से 6 एनएसजी कमांडो सहित कुल 22 सुरक्षागार्ड तैनात होते हैं।

इतने जवान

Source: Insta

वाई प्लस (Y+) और Z कैटेगरी की सुरक्षा में जवान 24 घंटे तैनात (शिफ्ट के मुताबिक) होते हैं। 

24 घंटे तैनात

Source: Insta

आपको बता दें कि खुफिया विभाग के आकलन के बाद ही किसी को सुरक्षा दी जाती है या बढ़ाई घटाई जाती है। 

आकलन के बाद ही

ये हैं मार्क जुकरबर्ग की वाइफ

 Click Here