ये हैं नीतीश कैबिनेट के सबसे अमीर मंत्री

बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी दल जमकर प्रचार कर रहे हैं।

जमकर प्रचार

एक तरफ पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। प्रशांत किशोर भी चुनाव में पहली बार किस्मत आजमा रहे हैं।

आमने-सामने

आज हम आपको नीतीश कुमार की कैबिनेट का सबसे अमीर मंत्री कौन है इसकी जानकारी दे रहे हैं।

सबसे अमीर मंत्री

सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि राज्य कैबिनेट सचिवालय विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ये जानकारी इसी साल जनवरी में पब्लिक की गई थी।

संपत्ति की जानकारी

बिहार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री नीरज कुमार सिंह नीतीश कैबिनट के सबसे अमीर मंत्री हैं।

नीरज कुमार सिंह

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री के पास 13. 98 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति है।

कुल संपत्ति 

नीरज कुमार सिंह के पास 3.26 करोड़ की चल संपत्ति है तो 10.72 करोड़ की अचल संपत्ति है।

चल और अचल

आपको बता दें कि वे छातापुर विधानसभा सीट से लगातार तीन बार चुनाव जीतकर विधायक बन चुके हैं।

लगातार जीत रहे

2020 के विधानसभा चुनाव में छातापुर सीट पर नीरज कुमार सिंह ने RJD प्रत्याशी विपिन कुमार सिंह को हराया था।

2020 की जीत

वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में नीरज ने RJD प्रत्याशी जहौर आलम को हराया था। आपको बता दें कि छातापुर विधानसभा सीट सुपौल जिले के तहत आती है।

2015 में भी जीत

