लालू यादव की वाइफ से मिलिए, रह चुकीं CM
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव देश के सबसे चर्चित नेताओं में से एक हैं।
लालू यादव की वाइफ का नाम राबड़ी देवी है जो कि खुद भी कभी बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल चुकी हैं।
लालू यादव और राबड़ी के कुल 9 बच्चे हैं जिनमें से 7 लड़की और 2 लड़के हैं।
लालू और राबड़ी की शादी साल 1973 में हुई थी। शादी के वक्त लालू 25 के जबकि राबड़ी 14 साल की थीं।
लालू खास मौकों जैसे जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह पर राबड़ी को गुलाब का फूल देते हैं।
एक टेलीविजन प्रोग्राम में राबड़ी ने लालू यादव के लिए कहा था कि वे उनके हीरो हैं।
बताया जाता है कि लालू राबड़ी की सलाह के बिना बड़े फैसले नहीं लेते। कई बार तो राबड़ी की जिद के आगे लालू को झुकना पड़ जाता है।
राबड़ी ने सियासी उठापटक के बीच 25 जुलाई 1997 को सीएम के रूप में शपथ ली थी।
लालू के 9 बच्चों में से 4 राजनीति में हैं। छोटे बेटे तेजस्वी यादव, बड़े बेटे तेजप्रताब यादव, बेटी रोहिणी आचार्य और मीसा भारती।
