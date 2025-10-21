By Mohit
PUBLISHED Oct 21, 2025

LIVE HINDUSTAN
 News

लालू यादव की वाइफ से मिलिए, रह चुकीं CM

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव देश के सबसे चर्चित नेताओं में से एक हैं।

चर्चित नेता

Source: Insta

लालू यादव की वाइफ का नाम राबड़ी देवी है जो कि खुद भी कभी बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल चुकी हैं।

मुख्यमंत्री की कुर्सी

Source: Insta

लालू यादव और राबड़ी के कुल 9 बच्चे हैं जिनमें से 7 लड़की और 2 लड़के हैं।

कुल 9 बच्चे

Source: Insta

लालू और राबड़ी की शादी साल 1973 में हुई थी। शादी के वक्त लालू 25 के जबकि राबड़ी 14 साल की थीं।

शादी के वक्त

Source: Insta

लालू खास मौकों जैसे जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह पर राबड़ी को गुलाब का फूल देते हैं।

देते हैं फूल

Source: Insta

एक टेलीविजन प्रोग्राम में राबड़ी ने लालू यादव के लिए कहा था कि वे उनके हीरो हैं।

मानती हैं हीरो

Source: Insta

बताया जाता है कि लालू राबड़ी की सलाह के बिना बड़े फैसले नहीं लेते। कई बार तो राबड़ी की जिद के आगे लालू को झुकना पड़ जाता है।

सलाह के बिना

Source: Insta

राबड़ी ने सियासी उठापटक के बीच 25 जुलाई 1997 को सीएम के रूप में शपथ ली थी।

उठापटक के बीच

Source: Insta

लालू के 9 बच्चों में से 4 राजनीति में हैं। छोटे बेटे तेजस्वी यादव, बड़े बेटे तेजप्रताब यादव, बेटी रोहिणी आचार्य और मीसा भारती।

राजनीति में बच्चे

Source: Insta

जडेजा की वाइफ रिवाबा के पास है इतनी संपत्ति

 Click Here