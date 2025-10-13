By Mohit
PUBLISHED Oct 13, 2025

LIVE HINDUSTAN
 News

ये हैं लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का एलान बीते दिनों हो चुका है। 6 और 11 नवंबर को वोटिंग और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे।

चुनाव

Source: Insta

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति के सबसे चर्चित चेहरों में से एक हैं।

सबसे चर्चित

Source: Insta

लालू प्रसाद यादव की 7 बेटियां और 2 बेटे हैं। लालू की सभी बेटियों में उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती और रोहिणी आचार्य ही राजनीति में सबसे ज्यादा सक्रिय हैं।

9 बच्चे

Source: Insta

आज हम आपको लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी से मिलवा रहे हैं।

आइए मिलिए

Source: Insta

रोहिणी आचार्य ने 2024 के लोकसभा चुनाव में सारण सीट से राजद के टिकट पर चुनाव लड़ा था। रोहिणी आचार्या 13 हजार वोटों से हार गई थीं।

लड़ चुकीं चुनाव

Source: Insta

रोहिणी की एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की हुई है।

डॉक्टरी की पढ़ाई

Source: Insta

प्रोफेशन की बात करें तो वे हाउस मेकर हैं। वे लालू यादव की 7 बेटियों और 2 बेटों में दूसरे नंबर पर आती हैं और उम्र 46 साल है।

उम्र 46 साल

Source: Insta

साल 2002 में रोहिणी की शादी समरेश सिंह से हुई थी। शादी के बाद से ही वे भारत, अमेरिका और सिंगापुर में रह चुकी हैं।

2002 में शादी

Source: Insta

रोहिणी के तीन बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी का नाम अनन्या सिंह है तो उनके बेटों के नाम आदित्य सिंह और अरिहंत सिंह है।

तीन बच्चे

Source: Insta

रोहिणी ने अपने पिता को किडनी डोनेट की थी। लालू लंबे समय से हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज से जूझ रहे हैं।

किडनी डोनेट

Source: Insta

डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ संग 11 तस्वीरें

 Click Here