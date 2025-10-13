By Mohit
ये हैं लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का एलान बीते दिनों हो चुका है। 6 और 11 नवंबर को वोटिंग और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे।
राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति के सबसे चर्चित चेहरों में से एक हैं।
लालू प्रसाद यादव की 7 बेटियां और 2 बेटे हैं। लालू की सभी बेटियों में उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती और रोहिणी आचार्य ही राजनीति में सबसे ज्यादा सक्रिय हैं।
आज हम आपको लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी से मिलवा रहे हैं।
रोहिणी आचार्य ने 2024 के लोकसभा चुनाव में सारण सीट से राजद के टिकट पर चुनाव लड़ा था। रोहिणी आचार्या 13 हजार वोटों से हार गई थीं।
रोहिणी की एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की हुई है।
प्रोफेशन की बात करें तो वे हाउस मेकर हैं। वे लालू यादव की 7 बेटियों और 2 बेटों में दूसरे नंबर पर आती हैं और उम्र 46 साल है।
साल 2002 में रोहिणी की शादी समरेश सिंह से हुई थी। शादी के बाद से ही वे भारत, अमेरिका और सिंगापुर में रह चुकी हैं।
रोहिणी के तीन बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी का नाम अनन्या सिंह है तो उनके बेटों के नाम आदित्य सिंह और अरिहंत सिंह है।
रोहिणी ने अपने पिता को किडनी डोनेट की थी। लालू लंबे समय से हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज से जूझ रहे हैं।
