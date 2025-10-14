By Mohit
LJP सांसद शांभवी चौधरी से मिलिए
बिहार के समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से LJP(R) की सांसद शांभवी चौधरी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी को मिली सीटों पर संतोष जताया है।
संतोष जताया
शांभवी ने एनडीए में सीट शेयरिंग पर कहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी जो सम्मानजनक सीटों की बात कर रही थी, वह सम्मानजनक सीटें पार्टी को मिल गई हैं।
सम्मानजनक सीटें
आपको बता दें कि एनडीए में बीजेपी को 101, जेडीयू को 101, एलजेपी रामविलास को 29, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 6 और आरएलएसपी को 6 सीटें दी गई हैं।
एनडीए सीट बंटवारा
शांभवी चौधरी बिहार चुनाव के लिए जमकर प्रचार कर रही हैं। वे हर मोर्चे पर डटकर खड़ी हैं।
डटकर खड़ी हैं
18वें लोकसभा चुनाव यानी 2024 में वे बिहार की सबसे कम उम्र (25 साल) की सांसद बनीं।
शांभवी के बारे में जानिए
लोकसभा चुनाव में उन्होंने करीब डेढ़ लाख वोटों से जीत दर्ज की थी। शांभवी को कुल 4.46 लाख के करीब वोट मिले थे।
मिली थी बड़ी जीत
आपको बता दें कि शांभवी बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी की बेटी हैं। अशोक चौधरी बिहार के प्रमुख दलित नेता हैं।
मंत्री की बेटी
शांभवी के दादा महावीर चौधरी भी राजनीति में थे। वे 9 बार बिहार विधानसभा के लिए चयनित हुए थे।
दादा भी नेता थे
शांभवी के पति आईपीएस अधिकारी किशोर कुणाल के बेटे सायण कुणाल हैं जो कि भूमिहार जाति से ताल्लुक रखते हैं।
ये हैं पति
