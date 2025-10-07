By Mohit
PUBLISHED Oct 7, 2025

लालू प्रसाद यादव के हैं 9 बच्चे

पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति के सबसे चर्चित चेहरे हैं।

सबसे चर्चित 

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का एलान हो चुका है। 6 और 11 नवंबर को वोटिंग और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे।

एलान हो चुका

आज हम आपको लालू प्रसाद यादव के परिवार में कौन-कौन है इसकी जानकारी दे रहे हैं।

आइए जानते हैं

लालू की शादी 1 जून 1973 को राबड़ी देवी से हुई थी। राबड़ी भी सीएम की कुर्सी संभाल चुकी हैं। राबड़ी ने सियासी उठापटक के बीच 25 जुलाई 1997 को सीएम के रूप में शपथ ली थी।

ये हैं वाइफ

लालू प्रसाद यादव की 7 बेटियां और 2 बेटे हैं। 

कुल 9 बच्चे हैं

लालू की सभी बेटियों में उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती और रोहिणी आचार्य ही राजनीति में सबसे ज्यादा सक्रिय हैं।

राजनीति में दो बेटी

वहीं लालू यादव के दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव तो बिहार ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में जाना-माना चेहरा हैं।

दो बेटे

लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव की वाइफ का नाम  राजश्री यादव है। दोनों की स्कूल के दिनों से ही एक दूसरे संग दोस्ती थी।

लालू की बहू

लालू के बड़े बेटे तेजप्रतात को पारिवारिक विवाद के चलते बीते दिनों पार्टी से निकाल दिया गया था। वे अपनी अलग पार्टी बना चुके हैं। वे गर्लफ्रेंड अनुष्का यादव के साथ रिश्ते में हैं।

बड़े बेटे

