मैथिली ठाकुर कितनी पढ़ी-लिखी?
लोक गायिका मैथिली ठाकुर बिहार विधानसभा चुनाव 225 में दरभंगा या मधुबनी से चुनाव लड़ने पर विचार कर रही हैं।
लग रहे कयास
Photo: MaithiliThakur/FB
बीजेपी चुनाव प्रभारी विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के साथ उनकी तस्वीर भी हाल में सामने आई थी।
हाल में मुलाकात
Photo: MaithiliThakur/FB
मैथिली की राजनीति में एंट्री होगी और वे किसी सीट से चुनाव लड़ेंगी ये तो वक्त ही बताएगा।
वक्त ही बताएगा
Photo: MaithiliThakur/FB
आज हम आपको मैथिली ठाकुर कितनी पढ़ी लिखी हैं इसकी जानकारी दे रहे हैं।
आइए जानते हैं
Photo: MaithiliThakur/FB
मैथिली का जन्म 25 जुलाई 2000 को हुआ था। पिता रमेशा ठाकुर भी संगीतकार हैं।
पिता भी संगीतकार
Photo: MaithiliThakur/FB
मैथिली की शुरुआती पढ़ाई गांव में हुई। इसके बाद परिवार दिल्ली में शिफ्ट हो गया था।
शुरुआती पढ़ाई
Photo: MaithiliThakur/FB
मैथिली का एडिमशन बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल में किया गया जहां से 12वीं तक पढ़ाई की।
बाल भवन इंटरनेशनल
Photo: MaithiliThakur/FB
मैथिली ने इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज से ग्रेजुएशन किया।
ग्रेजुएशन
Photo: MaithiliThakur/FB
आपको बता दें कि मैथिली मशहूर क्लासिकल गायिका किशोरी अमोलकर के गीत सुनना पसंद करती हैं।
पसंदीदा सिंगर
Photo: MaithiliThakur/FB
मैथिली ठाकुर लोकगीत, शास्त्रीय संगीत, गजल गायिकी और सूफी संगीत में धूम मचा चुकीं हैं।
मचा चुकीं धूम
Photo: MaithiliThakur/FB
