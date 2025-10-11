By Mohit
PUBLISHED Oct 11, 2025

LIVE HINDUSTAN
 News

मैथिली ठाकुर कितनी पढ़ी-लिखी?

लोक गायिका मैथिली ठाकुर बिहार विधानसभा चुनाव 225 में दरभंगा या मधुबनी से चुनाव लड़ने पर विचार कर रही हैं।

लग रहे कयास

Photo: MaithiliThakur/FB

बीजेपी चुनाव प्रभारी विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के साथ उनकी तस्वीर भी हाल में सामने आई थी।

हाल में मुलाकात

Photo: MaithiliThakur/FB

मैथिली की राजनीति में एंट्री होगी और वे किसी सीट से चुनाव लड़ेंगी ये तो वक्त ही बताएगा।

वक्त ही बताएगा

Photo: MaithiliThakur/FB

आज हम आपको मैथिली ठाकुर कितनी पढ़ी लिखी हैं इसकी जानकारी दे रहे हैं।

आइए जानते हैं

Photo: MaithiliThakur/FB

मैथिली का जन्म 25 जुलाई 2000 को हुआ था। पिता रमेशा ठाकुर भी संगीतकार हैं।

पिता भी संगीतकार

Photo: MaithiliThakur/FB

मैथिली की शुरुआती पढ़ाई गांव में हुई। इसके बाद परिवार दिल्ली में शिफ्ट हो गया था।

शुरुआती पढ़ाई

Photo: MaithiliThakur/FB

मैथिली का एडिमशन बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल में किया गया जहां से 12वीं तक पढ़ाई की।

बाल भवन इंटरनेशनल

Photo: MaithiliThakur/FB

मैथिली ने इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज से ग्रेजुएशन किया।

ग्रेजुएशन

Photo: MaithiliThakur/FB

आपको बता दें कि मैथिली मशहूर क्लासिकल गायिका किशोरी अमोलकर के गीत सुनना पसंद करती हैं।

पसंदीदा सिंगर

Photo: MaithiliThakur/FB

मैथिली ठाकुर लोकगीत, शास्त्रीय संगीत, गजल गायिकी और सूफी संगीत में धूम मचा चुकीं हैं।

मचा चुकीं धूम

Photo: MaithiliThakur/FB

लालू यादव के हैं 9 बच्चे, वाइफ भी रह चुकीं CM

 Click Here