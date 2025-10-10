By Mohit
PUBLISHED Oct 10, 2025

प्रशांत किशोर ने सिंगर को दिया टिकट

लोक गायिका मैथिली ठाकुर जल्द पॉलिटिक्स में नजर आने वाली हैं। वे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में दरभंगा या मधुबनी से चुनाव लड़ने पर विचार कर रही हैं।

मैथिली की चर्चा

मैथिली की राजनीति में एंट्री होगी और वे किसी सीट से चुनाव लड़ेंगी ये तो वक्त ही बताएगा फिलहाल प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने भी एक सिंगर को टिकट दिया है।

वक्त बताएगा

जनसुराज ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है।

लिस्ट जारी

जनसुराज ने काराकाट विधानसभा से मशहूर सिंगर रितेश पांडे को चुनावी जंग में उतारा है।

मशहूर गायक

रितेश पांडे को जिस सीट से उम्मीदवार बनाया गया है वो प्रशांत किशोर का जन्मस्थान है।

किशोर का जन्मस्थान

भोजपुरी कलाकार की लोकप्रियता का फायदा जनसुराज को मिलेगा ये नहीं ये देखने वाली बात होगी।

लोकप्रियता का फायदा?

रितेश पांडे ने इसी साल जुलाई में जन सुराज पार्टी जॉइन की थी और काराकाट क्षेत्र में एक्टिव भी हैं।

काफी एक्टिव

रितेश पांडे के सबसे पॉपुलर गाने की बात करें तो यह 'हैल्लो कौन' है। इस गाने को यूट्यूब पर 100 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है।

हिट सॉन्ग

भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री के दिग्गज सिंगर की सोशल मीडिया पर भी अच्छी फैन फॉलोइंग है। इंस्टाग्राम पर ही रितेश के 25 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं।

सोशल मीडिया पर भी पॉपुलर

आपको बता दें कि बिहार में 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान होगा और 14 नवंबर को नतीजे घोषित होंगे।

शेड्यूल

