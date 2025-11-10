By Mohit
पिछले बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट

2020 बिहार विधानसभा चुनाव (कुल 243 सीट) में किस पार्टी को सबसे ज्यादा सीट मिली थी आइए इसपर एक नजर डाल लेते हैं।

आइए जानते हैं

भारतीय जानता पार्टी (बीजेपी) को पिछले चुनाव में 74 सीटों पर जीत मिली थी।

पिछले विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड (जदयू) को 43 सीटों पर जीत हासिल हुई थी।

हिंदुस्तान आवाम मोर्चा (हम) को 4 सीटों पर जीत मिली थी तो वहीं विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) को भी इतनी ही सीट पर जीत मिली थी।

बीजेपी, जनता दला यूनाइटेड, हम और वीआईपी ने साथ मिलकर एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था।

वहीं बात करें महागठबंधन की तो राष्ट्रीय जनता दल (राजद) को 75 सीट पर जीत मिली थी।

कांग्रेस को 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में 19 सीटों पर जीत हासिल हुई थी।

भाकपा (माले) को 12 सीटों पर तो भाकपा को 2 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं माकपा को 2 सीट पर जीत मिली थी।

महागठबंधन में शामिल राजद, कांग्रेस, भाकपा (माले), भाकपा और माकपा को कुल मिलाकर 110 सीटें हासिल हुई थीं।

वहीं 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में अन्य को 8 सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी।

