PUBLISHED October 16, 2025
मैथिली ठाकुर के जीवन से जुड़ी 10 महत्वपूर्ण बातें
प्रसिद्ध युवा लोकगायिका मैथिली ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं। उन्हें अलीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी ने प्रत्साशी बनाया है। उनके जीवन से जुड़ी 10 महत्वपूर्ण बातें हम आपको बता रहे हैं।
मैथिली ठाकुर से जुड़ी 10 बातें
मैथिली ठाकुर का जन्म 25 जुलाई 2000 को बेनीपट्टी, मधुबनी, बिहार में हुआ।
जन्म और जन्म स्थान
मैथिली ठाकुर के पिता का नाम रमेश ठाकुर और माता का नाम भारती ठाकुर है। उनके 1 भाई और 1 बहन हैं, जिनका नाम रिषभ ठाकुर और अयाची ठाकुर है।
माता-पिता और भाई बहन
संगीत में रुचि मैथिली को अपनी विरासत से मिली है। इनके पिता एक संगीत शिक्षक थे। उनकी संगीत शिक्षा बचपन से ही शुरू हो गई थी।
विरासत में मिला संगीत
मैथिली ठाकुर की शुरुआती शिक्षा गांव में ही हुई। हालांकि, स्कूल दूर होने के कारण 5वीं क्लास के बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई गांव से नहीं की।
शुरुआती शिक्षा
उनके माता-पिता दिल्ली आए तब उनकी आगे की पढ़ाई बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल से पूरी हो सकी।
दिल्ली से की पढ़ाई
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पढ़ाई के समय ही तीन भाई बहनों ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत हारमोनियम और तबला में प्रशिक्षण लिया।
दिल्ली में ही लिया प्रशिक्षण
मैथिली ठाकुर ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज से स्नातक किया।
दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया ग्रेजुएशन
संगीत मैथिली के जीवन का केन्द्र बिंदु है। लोक, भक्ति गीत, छठ गीत, पारंपरिक मैथिली गीतों के अलावा वे भोजपुरी और हिंदी गीतों पर भी काम करती हैं।
संगीत जीवन का क्रेंद बिंदु
मैथिली ठाकुर की अनुमानित कुल संपत्ति लगभग 7 से 10 करोड़ रुपये बताई जाती है।
मैथिली ठाकुर की अनुमानित संपत्ति
बता दें कि सोशल मीडिया पर उनकी पहुंच लाखों में है। यूट्यूब चैनल पर करोड़ों व्यूज और इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स हैं।