By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 16, 2025

LIVE HINDUSTAN
 News

मैथिली ठाकुर के जीवन से जुड़ी 10 महत्वपूर्ण बातें

प्रसिद्ध युवा लोकगायिका मैथिली ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं। उन्हें अलीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी ने प्रत्साशी बनाया है। उनके जीवन से जुड़ी 10 महत्वपूर्ण बातें हम आपको बता रहे हैं।

मैथिली ठाकुर से जुड़ी 10 बातें

Pic Credit: Social Media

मैथिली ठाकुर का जन्म 25 जुलाई 2000 को बेनीपट्टी, मधुबनी, बिहार में हुआ।

जन्म और जन्म स्थान

Pic Credit: Social Media

मैथिली ठाकुर के पिता का नाम रमेश ठाकुर और माता का नाम भारती ठाकुर है। उनके 1 भाई और 1 बहन हैं, जिनका नाम रिषभ ठाकुर और अयाची ठाकुर है।

माता-पिता और भाई बहन

Pic Credit: Social Media

संगीत में रुचि मैथिली को अपनी विरासत से मिली है। इनके पिता एक संगीत शिक्षक थे। उनकी संगीत शिक्षा बचपन से ही शुरू हो गई थी।

विरासत में मिला संगीत

Pic Credit: Social Media

मैथिली ठाकुर की शुरुआती शिक्षा गांव में ही हुई। हालांकि, स्कूल दूर होने के कारण 5वीं क्लास के बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई गांव से नहीं की।

शुरुआती शिक्षा

Pic Credit: Social Media

उनके माता-पिता दिल्ली आए तब उनकी आगे की पढ़ाई बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल से पूरी हो सकी। 

दिल्ली से की पढ़ाई

Pic Credit: Social Media

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पढ़ाई के समय ही तीन भाई बहनों ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत हारमोनियम और तबला में प्रशिक्षण लिया।

दिल्ली में ही लिया प्रशिक्षण

Pic Credit: Social Media

मैथिली ठाकुर ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज से स्नातक किया।

दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया ग्रेजुएशन

Pic Credit: Social Media

संगीत मैथिली के जीवन का केन्द्र बिंदु है। लोक, भक्ति गीत, छठ गीत, पारंपरिक मैथिली गीतों के अलावा वे भोजपुरी और हिंदी गीतों पर भी काम करती हैं।

संगीत जीवन का क्रेंद बिंदु

Pic Credit: Social Media

मैथिली ठाकुर की अनुमानित कुल संपत्ति लगभग 7 से 10 करोड़ रुपये बताई जाती है।

मैथिली ठाकुर की अनुमानित संपत्ति

Pic Credit: Social Media

बता दें कि सोशल मीडिया पर उनकी पहुंच लाखों में है। यूट्यूब चैनल पर करोड़ों व्यूज और इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स हैं।

सोशल मीडिया पर पॉपुलर

Pic Credit: Social Media

मोहम्मद शमी की वाइफ की 10 खूबसूरत तस्वीरें

 Click Here