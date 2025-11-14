By Mohit
बिहार की चर्चित नेता प्रिया से मिलिए

'द प्लुरल्स पार्टी' की अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी की गिनती बिहार की सबसे खूबसूरत और पढ़ी-लिखी महिला नेता में होती है।

पढ़ी-लिखी नेता 

पुष्पम प्रिया चौधरी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ीं हैं। उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए किया है।

क्या पढ़ाई की है?

पुष्पम प्रिया ने साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी उम्मीदवार उतारे थे मगर खास कमाल नहीं कर सकी थीं।

2020 में भी लड़े

मूल रूप से बिहार के दरभंगा की निवासी पुष्पम प्रिया चौधरी ने 2020 के चुनाव में खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित किया था।

दावेदार घोषित

पुष्पम प्रिया ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे क्षेत्रों में बिहार को बदलने का संकल्प लिया हुआ है।

बदलने का संकल्प

वे धर्म और जाति की सीमाओं से ऊपर उठकर बिहार की राजनीति में एक नया विकल्प पेश कर रही हैं।

नया विकल्प

पुष्पम प्रिया का परिवार बिहार की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय रहा है। 

लंबे समय से सक्रिय

पुष्पम के पिता विनोद चौधरी जो बिहार में जनता दल यूनाइटेड के नेता के तौर पर बिहार विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं।

पिता भी नेता

पुष्पम अक्सर मास्क पहने ही नजर आती हैं। काले कपड़े और मास्क पर उन्होंने कहा है कि वे जब तक चुनाव नहीं जीत लेती तब तक मास्क नहीं हटाएंगी।

मास्क पहने ही

आपको बता दें कि 'द प्लुरल्स पार्टी' ने 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए जिनमें आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कीं।

सभी सीटों पर ही

