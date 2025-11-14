By Mohit
PUBLISHED Nov 14, 2025
बिहार की चर्चित नेता प्रिया से मिलिए
'द प्लुरल्स पार्टी' की अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी की गिनती बिहार की सबसे खूबसूरत और पढ़ी-लिखी महिला नेता में होती है।
पढ़ी-लिखी नेता
Source: Insta
पुष्पम प्रिया चौधरी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ीं हैं। उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए किया है।
क्या पढ़ाई की है?
Source: Insta
पुष्पम प्रिया ने साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी उम्मीदवार उतारे थे मगर खास कमाल नहीं कर सकी थीं।
2020 में भी लड़े
Source: Insta
मूल रूप से बिहार के दरभंगा की निवासी पुष्पम प्रिया चौधरी ने 2020 के चुनाव में खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित किया था।
दावेदार घोषित
Source: Insta
पुष्पम प्रिया ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे क्षेत्रों में बिहार को बदलने का संकल्प लिया हुआ है।
बदलने का संकल्प
Source: Insta
वे धर्म और जाति की सीमाओं से ऊपर उठकर बिहार की राजनीति में एक नया विकल्प पेश कर रही हैं।
नया विकल्प
Source: Insta
पुष्पम प्रिया का परिवार बिहार की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय रहा है।
लंबे समय से सक्रिय
Source: Insta
पुष्पम के पिता विनोद चौधरी जो बिहार में जनता दल यूनाइटेड के नेता के तौर पर बिहार विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं।
पिता भी नेता
Source: Insta
पुष्पम अक्सर मास्क पहने ही नजर आती हैं। काले कपड़े और मास्क पर उन्होंने कहा है कि वे जब तक चुनाव नहीं जीत लेती तब तक मास्क नहीं हटाएंगी।
मास्क पहने ही
Source: Insta
आपको बता दें कि 'द प्लुरल्स पार्टी' ने 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए जिनमें आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कीं।
सभी सीटों पर ही
Source: Insta
