By Mohit
PUBLISHED Oct 17, 2025

LIVE HINDUSTAN
 News

तेजस्वी यादव की बेटी है बेहद क्यूट

बिहार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव शादीशुदा हैं। उनकी वाइफ का नाम राजश्री यादव है।

पूर्व उप-मुख्यमंत्री

Source: SocialMedia

तेजस्वी और राजश्री बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं। दोनों ने साल 2021 में लव मैरिज कर ली थी। कपल के दो बच्चे भी हैं।

2021 में लव मैरिज

Source: SocialMedia

तेजस्वी की बेटी का जन्म मार्च 2023 में हुआ था जिनका नाम कात्यायनी है। वहीं बेटे का जन्म मई 2025 में हुआ था जिनका नाम ईराज है।

बच्चों का जन्म

Source: SocialMedia

सोशल मीडिया पर कपल के दोनों बच्चों की तस्वीरें भी मौजूद हैं जिनमें दोनों काफी क्यूट नजर आते हैं।

काफी क्यूट

Insta: jessdaviess

तेजस्वी को जब भी फुर्सत मिलती है तो वे बच्चों संग समय व्यतीत करना काफी पसंद करते हैं।

फुर्सत मिलते ही

Source: SocialMedia

बता दें कि तेजस्वी और राजश्री ने करीब 12 साल तक एक दूसरे को डेट किया था।

डेटिंग के बाद

Source: SocialMedia

तेजस्वी तब दिल्ली के आरके पुरम स्थित डीपीएस से पढ़ाई कर रहे थे तो वहीं राजश्री किसी अन्य स्कूल में पढ़ती थीं।

स्कूल के दिनों से ही

Source: SocialMedia

तेजस्वी ने 15 अक्टूबर, 2025 को अपना नामांकन दाखिल किया है। वे राघोपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। वर्तमान में तेजस्वी इसी सीट से विधायक हैं।

नामांकन दाखिल

Source: Insta

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान बीते दिनों हो चुका है। 6 और 11 नवंबर को वोटिंग और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे।

चुनाव कब?

Source: Insta

LJP सांसद शांभवी चौधरी से मिलिए

 Click Here