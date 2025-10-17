By Mohit
Oct 17, 2025
तेजस्वी यादव की बेटी है बेहद क्यूट
बिहार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव शादीशुदा हैं। उनकी वाइफ का नाम राजश्री यादव है।
पूर्व उप-मुख्यमंत्री
तेजस्वी और राजश्री बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं। दोनों ने साल 2021 में लव मैरिज कर ली थी। कपल के दो बच्चे भी हैं।
2021 में लव मैरिज
तेजस्वी की बेटी का जन्म मार्च 2023 में हुआ था जिनका नाम कात्यायनी है। वहीं बेटे का जन्म मई 2025 में हुआ था जिनका नाम ईराज है।
बच्चों का जन्म
सोशल मीडिया पर कपल के दोनों बच्चों की तस्वीरें भी मौजूद हैं जिनमें दोनों काफी क्यूट नजर आते हैं।
काफी क्यूट
तेजस्वी को जब भी फुर्सत मिलती है तो वे बच्चों संग समय व्यतीत करना काफी पसंद करते हैं।
फुर्सत मिलते ही
बता दें कि तेजस्वी और राजश्री ने करीब 12 साल तक एक दूसरे को डेट किया था।
डेटिंग के बाद
तेजस्वी तब दिल्ली के आरके पुरम स्थित डीपीएस से पढ़ाई कर रहे थे तो वहीं राजश्री किसी अन्य स्कूल में पढ़ती थीं।
स्कूल के दिनों से ही
तेजस्वी ने 15 अक्टूबर, 2025 को अपना नामांकन दाखिल किया है। वे राघोपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। वर्तमान में तेजस्वी इसी सीट से विधायक हैं।
नामांकन दाखिल
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान बीते दिनों हो चुका है। 6 और 11 नवंबर को वोटिंग और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे।
चुनाव कब?
