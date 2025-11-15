By Mohit
PUBLISHED Nov 15, 2025

मालती चाहर को किसने बताया 'लेस्बियन'

भारतीय क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती अक्सर अपने ग्लैमरस अंदाज के वजह से चर्चा में रहती हैं।

ग्लैमरस अंदाज

Source: Insta

दीपक चाहर की बहन पेशे से एक्ट्रेस और मॉडल हैं। इन दिनों बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट हैं।

बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट

Source: Insta

बिग बॉस 19 के बीते एपिसोड में मालती की को-कंटेस्टेंट कुनिका सदानंद उनकी सेक्सुअलिटी के बारे में बात करती नजर आईं।

सेक्सुअलिटी

Source: Insta

कुनिका ने तान्या मित्तल से बातचीत में कहा कि 'ये जो मालती मैडम हैं न, मुझे पूरा यकीन है कि ये लेस्बियन हैं।'

क्या कहा?

Source: Insta

कुनिका आगे कहती हैं 'उसका पॉश्चर और उसके बोलने का तरीका भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। इसे नोटिस करना।'

ये भी कह डाला

Source: Insta

हालांकि कुनिका की बातों को सुनने के बाद तान्या किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं देती हैं।

नहीं दी प्रतिक्रिया

Source: Insta

कुनिका के मालती पर इस कमेंट के बाद सोशल मीडिया पर फैन्स अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

यूजर्स दे रहे प्रतिक्रियाएं

Source: Insta

आपको बता दें कि मालती एक्टिंग के अलावा बतौर लेखक और डायरेक्टर भी काम करती हैं।

मल्टी टैलेंटेड

Source: Insta

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर मालती को 1.3 मिलियन यूजर्स फॉलो करते हैं। वे फिटनेस के मामले में भी हर किसी को टक्कर देती हैं।

पॉपुलर

Source: Insta

