By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 17, 2025

गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा के स्टाइलिश लुक्स

गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला, एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री जो अपने अनूठे फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं।

गौरव खन्ना की पत्नी

Instagram: akankshagkhanna

आकांक्षा का ड्रेस सेंस एकदम क्लासिक और ग्लैमरस है। उनके लुक्स में आधुनिकता के साथ पारंपरिकता का संगम दिखता है।

स्टाइलिश

Instagram: akankshagkhanna

सोशल मीडिया पर आकांक्षा के फैशन पोस्ट्स उनके प्रशंसकों को बहुत पसंद आते हैं।

सोशल मीडिया

Instagram: akankshagkhanna Instagram: akankshagkhanna

वेस्टर्न हो या ट्रेडिशनल या फिर बोल्ड आउटफिट, आकांक्षा हर लुक में कमाल लगती हैं।

हर लुक है कमाल

Instagram: akankshagkhanna

उनका मेकअप और हेयरस्टाइल हमेशा ट्रेंडी और उनके लुक को पूरा करता है।

स्टाइलिंग

Instagram: akankshagkhanna

यह कहना गलत नहीं होगा कि  अपने क्लासी स्टाइल के चलते आकांक्षा बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसेस को भी टक्कर देती हैं।

देती हैं टक्कर

Instagram: akankshagkhanna

उनके स्टाइल स्टेटमेंट्स युवा महिलाओं के लिए प्रेरणा और फैशन गाइड का काम करते हैं।

फैशन क्वीन

Instagram: akankshagkhanna

इसके अलावा आकांक्षा ने विभिन्न टीवी शोज में अभिनय करके अपनी अदाकारी का भी लोहा मनवाया है।

कमाल अदाकारा

Instagram: akankshagkhanna

