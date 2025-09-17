By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 17, 2025
LIVE HINDUSTAN
Entertainment
गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा के स्टाइलिश लुक्स
गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला, एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री जो अपने अनूठे फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं।
गौरव खन्ना की पत्नी
Instagram:
akankshagkhanna
आकांक्षा का ड्रेस सेंस एकदम क्लासिक और ग्लैमरस है। उनके लुक्स में आधुनिकता के साथ पारंपरिकता का संगम दिखता है।
स्टाइलिश
सोशल मीडिया पर आकांक्षा के फैशन पोस्ट्स उनके प्रशंसकों को बहुत पसंद आते हैं।
सोशल मीडिया
वेस्टर्न हो या ट्रेडिशनल या फिर बोल्ड आउटफिट, आकांक्षा हर लुक में कमाल लगती हैं।
हर लुक है कमाल
उनका मेकअप और हेयरस्टाइल हमेशा ट्रेंडी और उनके लुक को पूरा करता है।
स्टाइलिंग
यह कहना गलत नहीं होगा कि अपने क्लासी स्टाइल के चलते आकांक्षा बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसेस को भी टक्कर देती हैं।
देती हैं टक्कर
उनके स्टाइल स्टेटमेंट्स युवा महिलाओं के लिए प्रेरणा और फैशन गाइड का काम करते हैं।
फैशन क्वीन
इसके अलावा आकांक्षा ने विभिन्न टीवी शोज में अभिनय करके अपनी अदाकारी का भी लोहा मनवाया है।
कमाल अदाकारा
