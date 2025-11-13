By Deepali Srivastava
Bigg Boss 19: तान्या मित्तल कितनी पढ़ी लिखी हैं, जानें

रियलिटी शो बिग बॉस 19 काफी मजेदार मोड़ से गुजर रहा है। कई लोग बेघर हो चुके हैं, तो कुछ डटे हुए हैं। इसमें से एक हैं तान्या मित्तल।

तान्या मित्तल

तान्या मित्तल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, बिजनेसवुमन, मॉडल हैं। वह शो में डटकर गेम खेल रही हैं। लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया लेकिन उन्हें खास फर्क नहीं पड़ा।

कौन हैं

आज हम आपको तान्या की पढ़ाई-लिखाई और उनके काम के बारे में बताने जा रहे हैं। चलिए जानते हैं तान्या कहां की रहने वाली हैं और कहां तक पढ़ी हैं।

कहां तक पढ़ी-लिखी

तान्या का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। शुरुआती पढ़ाई भी उन्होंने वही से पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ आ गई।

जन्म

तान्या ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कदम बढ़ाया।

ग्रेजुएशन

खिताब जीता

साल 2018 में तान्या ने मिस एशिया टूरिज्म यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया था। इसके बाद से ही वह कई टूरिस्ट प्लेसेस का प्रचार भी करती हैं।

काम

तान्या खुद का बिजनेस करती हैं, जिसमें वह साड़ियां, हैंडबैग्स, हैंडकफ्स बेचने का काम करती हैं। वह साड़ी पहनने के स्टाइल को लेकर चर्चा में खूब रह चुकी हैं।

सक्सेसफुल लेडी

तान्या कई प्लेटफॉर्म पर अपनी सफलता और संघर्ष के बारे में बता चुकी हैं। तान्या खुद को सबसे कम उम्र में बिजनेस करने वालीं लड़की कहती हैं।

ट्रोलिंग

तान्या कई बार ट्रोलिंग का सामना भी कर चुकी हैं। वह अपनी बातों और बयानों के चलते कई बार सुर्खियों में आई हैं। फिलहाल, वह बिग बॉस में धमाल मचा रही हैं।

