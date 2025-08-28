By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 28, 2025
LIVE HINDUSTAN
Fashion
BB 19: तान्या मित्तल की क्लासिक साड़ीज
बिग बॉस 19 की चर्चित प्रतियोगी, तान्या मित्तल का साड़ी स्टाइल खूब वायरल होता है।
तान्या मित्तल
Instagram:
tanyamittalofficial
तान्या के कलेक्शन में लगभग हर तरह की साड़ियां हैं जिन्हें वो बखूबी स्टाइल करती हैं और फैशन गोल्स देती हैं।
साड़ी लवर
उनकी साड़ियों का रंग संयोजन बहुत ही यूनिक होता है जिसमें बोल्ड और पेस्टल शेड्स दोनों शामिल हैं।
कलर चॉइस
डिजाइनर ब्लाउज के साथ तान्या साड़ियों को स्टाइल करती हैं जो उनके लुक को और भी आकर्षक बनाते हैं।
ट्रेंडी ब्लाउज
तान्या के साड़ी लुक में एक्सेसरीज का भी खास महत्व है, जैसे खूबसूरत नेकपीस और झुमके।
एक्सेसरीज
यह कहना गलत नहीं कि तान्या के साड़ी कलेक्शन में ग्रेस और ग्लैमर का परफेक्ट कॉम्बो देखने को मिलता है।
ग्रेसफुल
तान्या ने अपने साड़ी कलेक्शन के जरिए युवा पीढ़ी को भी साड़ी पहनने के लिए प्रेरित किया है।
फैशनिस्टा
अब आप भी तान्या मित्तल की इन चुनिंदा साड़ियों को अपने वार्डरोब में शामिल कर सकती हैं और सबसे स्टाइलिश दिख सकती हैं।
कूल कलेक्शन
