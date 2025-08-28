By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 28, 2025
LIVE HINDUSTAN
Fashion
नगमा मिराजकर के रॉयल सूट लुक्स
बिग बॉस 19 की शुरुआत हो चुकी है और इस बार शो में पहुंची हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नगमा मिराजकर।
नगमा मिराजकर
Instagram: nagmamirajkar
नगमा फैशन, ब्यूटी, ट्रैवल के वीडियोज बनाती हैं। उनके सोशल मीडिया और यूट्यूब पर तगड़ी फैन फॉलोइंग है।
स्टाइलिश गर्ल
Instagram: nagmamirajkar
नगमा असल में बेहद स्टाइलिश भी हैं। उनके एथनिक सूट लुक्स कमाल के होते हैं। जिन्हें आप फेस्टिव सीजन में ले सकती हैं।
सूट लुक्स
Instagram: nagmamirajkar
पिंक कलर का जरी वर्क वाला सूट नगमा ने स्टाइल किया है। इस तरह का हैवी सूट आप किसी खास फंक्शन में पहनें।
पिंक सूट
Instagram: nagmamirajkar
कढ़ाई वाला सूट
स्ट्रेट स्टाइल में कढ़ाई वाला सूट भी नगमा पर जच रहा है। ऑरेंज कलर का ये सूट खूबसूरत लग रहा है।
Instagram: nagmamirajkar
ब्लू शरारा सूट
ब्लू कलर का शरारा सूट प्रिंटेड स्टाइल में अच्छा लग रहा है। नगमा ने साइड लुक में दुपट्टा कैरी किया है।
Instagram: nagmamirajkar
घेरदार सूट
Instagram: nagmamirajkar
ऑफ व्हाइट कलर का लॉन्ग घेरदार सूट नगमा ने स्टाइल किया है। इस तरह का सूट भी आप किसी फंक्शन में स्टाइल करें।
प्लाजो-शॉर्ट सूट
Instagram: nagmamirajkar
पर्पल कलर का प्लाजो और शॉर्ट सूट लुक नगमा ने पहना हुआ है। वेस्ट कट के साथ ये स्टाइलिश लुक दे रहा है।
स्ट्रेट नेट सूट
Instagram: nagmamirajkar
पार्टी फंक्शन के लिए आप स्ट्रेट स्टाइल में नेट सूट कैरी कर सकते हैं। नगमा ने साइड दुपट्टे लुक के साथ इसे पहना है।
गरारा सूट
हैवी स्टाइल में आप गरारा सूट भी पहन सकती हैं। नगमा ने लाइट ब्राउन कलर का सूट पहना हुआ है।
Instagram: nagmamirajkar
