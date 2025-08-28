By Deepali Srivastava
नगमा मिराजकर के रॉयल सूट लुक्स

बिग बॉस 19 की शुरुआत हो चुकी है और इस बार शो में पहुंची हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नगमा मिराजकर।

नगमा मिराजकर

नगमा फैशन, ब्यूटी, ट्रैवल के वीडियोज बनाती हैं। उनके सोशल मीडिया और यूट्यूब पर तगड़ी फैन फॉलोइंग है।

स्टाइलिश गर्ल

नगमा असल में बेहद स्टाइलिश भी हैं। उनके एथनिक सूट लुक्स कमाल के होते हैं। जिन्हें आप फेस्टिव सीजन में ले सकती हैं।

सूट लुक्स

पिंक कलर का जरी वर्क वाला सूट नगमा ने स्टाइल किया है। इस तरह का हैवी सूट आप किसी खास फंक्शन में पहनें।

पिंक सूट

कढ़ाई वाला सूट

स्ट्रेट स्टाइल में कढ़ाई वाला सूट भी नगमा पर जच रहा है। ऑरेंज कलर का ये सूट खूबसूरत लग रहा है।

ब्लू शरारा सूट

ब्लू कलर का शरारा सूट प्रिंटेड स्टाइल में अच्छा लग रहा है। नगमा ने साइड लुक में दुपट्टा कैरी किया है।

घेरदार सूट

ऑफ व्हाइट कलर का लॉन्ग घेरदार सूट नगमा ने स्टाइल किया है। इस तरह का सूट भी आप किसी फंक्शन में स्टाइल करें।

प्लाजो-शॉर्ट सूट

पर्पल कलर का प्लाजो और शॉर्ट सूट लुक नगमा ने पहना हुआ है। वेस्ट कट के साथ ये स्टाइलिश लुक दे रहा है।

स्ट्रेट नेट सूट

पार्टी फंक्शन के लिए आप स्ट्रेट स्टाइल में नेट सूट कैरी कर सकते हैं। नगमा ने साइड दुपट्टे लुक के साथ इसे पहना है।

गरारा सूट

हैवी स्टाइल में आप गरारा सूट भी पहन सकती हैं। नगमा ने लाइट ब्राउन कलर का सूट पहना हुआ है।

