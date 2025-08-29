By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 29, 2025
LIVE HINDUSTAN
Entertainment
गौरव खन्ना के टॉप टीवी शोज!
गौरव खन्ना, एक प्रतिभाशाली अभिनेता, जिन्होंने टीवी जगत में अपनी अदाकारी से छाप छोड़ी है।
गौरव खन्ना
उनका पहला प्रमुख रोल 'कुमकुम' सीरियल में शरमन वाधवा के रूप में था जिसने दर्शकों का दिल जीता।
करियर
गौरव ने 'मेरी दुर्गा' में एक कोच की भूमिका निभाई जिसमें उनके अभिनय की खूब सराहना हुई।
टीवी शोज
गौरव खन्ना सीरियल 'ये प्यार ना होगा कम' में अपने रोमांटिक अंदाज के लिए जाने गए।
कमाल कलाकार
'चंद्रकांता' में प्रिंस वीरेंद्र सिंह के रोल में उनकी शाही अदाकारी ने भी सबको मोहित किया।
दमदार
गौरव ने 'अनुपमा' में अनुज कपाड़िया के किरदार से एक बार फिर घर-घर में अपनी खास पहचान बनाई।
सुपरहिट
उनकी भूमिकाएं ना केवल रोमांस बल्कि गंभीरता और कॉमेडी का भी सही मिश्रण प्रस्तुत करती हैं।
फुल पैकेज
गौरव ने अपने किरदारों के जरिए युवाओं को प्रेरित किया है और टीवी इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई।
शानदार सफर
