अशनूर कौर के ट्रेंडी गाउन स्टाइल्स!
अशनूर कौर, एक युवा अभिनेत्री जिनके गाउन लुक्स बेहद आकर्षक हैं। उनमें आधुनिकता और एलिगेंस का संगम देखने को मिलता है।
अशनूर कौर
Instagram:
ashnoorkaur
उनकी वॉर्डरोब में एक से एक गाउंस हैं जिन्हें पहने वो हर जगह छा जाती हैं और नए फैशन ट्रेंड्स भी सेट कर देती हैं।
गाउन लुक्स
Instagram:
ashnoorkaur
सिल्वर कलर के इस रैप स्टाइल गाउन में अशनूर का लुक एकदम पार्टी परफेक्ट है।
कूल सिल्वर
Instagram:
ashnoorkaur
लाइट पिंक कलर के सीक्वेन गाउन में अशनूर ने एकदम ग्लैमरस लुक क्रिएट किया है।
बार्बी लुक
Instagram:
ashnoorkaur
चटक नीले रंग वाला ये ऑफ शोल्डर गाउन किसी भी फोटोशूट के लिए एकदम परफेक्ट चॉइस है।
क्यूटनेस
Instagram:
ashnoorkaur
अशनूर का ये ब्लैक गाउन भी उन्हें एकदम पार्टी परफेक्ट लुक दे रहा है। पार्टीज और इवेंट्स के लिए ये बेस्ट है।
बोल्ड ब्लैक
Instagram:
ashnoorkaur
हाई स्लिट वाले इस रेड एंबेलिश्ड गाउन में अशनूर बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसेस को भी टक्कर देती नजर आ रही हैं।
रेड हॉट
Instagram:
ashnoorkaur
अशनूर के गाउन स्टाइल्स से लें पार्टी वेयर इंस्पिरेशन और बनें उनकी तरह स्टाइल आइकन।
कूल और ट्रेंडी
Instagram:
ashnoorkaur
