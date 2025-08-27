By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 27, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Entertainment

अशनूर कौर के ट्रेंडी गाउन स्टाइल्स!

अशनूर कौर, एक युवा अभिनेत्री जिनके गाउन लुक्स बेहद आकर्षक हैं। उनमें आधुनिकता और एलिगेंस का संगम देखने को मिलता है।

अशनूर कौर

Instagram: ashnoorkaur

उनकी वॉर्डरोब में एक से एक गाउंस हैं जिन्हें पहने वो हर जगह छा जाती हैं और नए फैशन ट्रेंड्स भी सेट कर देती हैं।

गाउन लुक्स

Instagram: ashnoorkaur

सिल्वर कलर के इस रैप स्टाइल गाउन में अशनूर का लुक एकदम पार्टी परफेक्ट है।

कूल सिल्वर

Instagram: ashnoorkaur

लाइट पिंक कलर के सीक्वेन गाउन में अशनूर ने एकदम ग्लैमरस लुक क्रिएट किया है।

बार्बी लुक

Instagram: ashnoorkaur

चटक नीले रंग वाला ये ऑफ शोल्डर गाउन किसी भी फोटोशूट के लिए एकदम परफेक्ट चॉइस है।

क्यूटनेस

Instagram: ashnoorkaur

अशनूर का ये ब्लैक गाउन भी उन्हें एकदम पार्टी परफेक्ट लुक दे रहा है। पार्टीज और इवेंट्स के लिए ये बेस्ट है।

बोल्ड ब्लैक

Instagram: ashnoorkaur

हाई स्लिट वाले इस रेड एंबेलिश्ड गाउन में अशनूर बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसेस को भी टक्कर देती नजर आ रही हैं।

रेड हॉट

Instagram: ashnoorkaur

अशनूर के गाउन स्टाइल्स से लें पार्टी वेयर इंस्पिरेशन और बनें उनकी तरह स्टाइल आइकन।

कूल और ट्रेंडी

Instagram: ashnoorkaur

