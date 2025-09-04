By Shubhangi Gupta
अशनूर कौर के ट्रेंडी और स्टाइलिश सूट्स

अशनूर कौर, एक युवा अभिनेत्री और फैशन आइकन जिनके सूट लुक्स भी काफी चर्चा में रहते हैं।

अशनूर कौर

अशनूर की वॉर्डरोब में ट्रेडिशनल से लेकर मॉडर्न और फ्यूजन स्टाइल तक के सूट शामिल हैं।

ट्रेंडी सूट्स

इतना ही नहीं, अशनूर इन सूट्स को बखूबी स्टाइल करती हैं और परफेक्ट फैशन गोल्स भी देती हैं।

फैशन गोल्स

अशनूर ने यहां रेड कलर का फ्रॉक सूट पहना है जिसमें वो फुल-ऑन फेस्टिव वाइब्स दे रही हैं।

रेड हॉट

धोती के साथ शॉर्ट कुर्ते बहुत सुंदर लगते हैं और काफी ज्यादा ट्रेंड में भी हैं, अशनूर भी यहां कमाल लग रही हैं।

धोती स्टाइल

पीले रंग के इस शरारा सेट में अशनूर ने एकदम कूल और कंफर्टेबल लुक क्रिएट किया है।

शरारा

फ्लोरल पैटर्न वाला अशनूर का ये शरारा बेहद खूबसूरत है और त्योहारों के लिए बेस्ट भी।

फ्लोरल

कॉटन का ये सूट सेट जितना सोबर है, उतना ही कूल और एलिगेंट लुक दे रहा है।

सोबर, एलिगेंट

