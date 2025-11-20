By Deepali Srivastava
PUBLISHED November 20, 2025
LIVE HINDUSTAN
Health
अशनूर कौर का तेजी से बढ़ता है वजन, जानें कैसे करती हैं कम, पढ़ें फिटनेस टिप्स
एक्ट्रेस अशनूर कौर बिग बॉस 19 में दमदार गेम खेल रही हैं। उनके चाहने वाले लगातार अशनूर का सपोर्ट कर रहे हैं और उन्हें ही विनर मान रहे हैं।
अशनूर कौर
Instagram: ashnoorkaur
बिग बॉस के घर में अशनूर अपने गेम के अलावा सेहत को लेकर काफी चर्चा में आ गईं। अशनूर का वजन तेजी से बढ़ा, जिसकी वजह से उन्हें तान्या मित्तल ने भला बुरा कहा।
सेहत पर चर्चा
Instagram: ashnoorkaur
अशनूर ने बताया कि उन्हें हार्मोनल इम्बैलेंस इश्यू है, ज्यादा स्ट्रेस भरे माहौल में रहने या लेने से उनका वजन तेजी से बढ़ जाता है। उनका शरीर फूल जाता है।
क्या है समस्या
Instagram: ashnoorkaur
जब हम ज्यादा तनाव में होते हैं तो हमारे शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। इस हार्मोन के अधिकता के कारण भूख बढ़ती है और फैट शरीर में जमने लगता है।
क्या होता है
Instagram: ashnoorkaur
अशनूर ने बताया कि उन्हें ये समस्या 14 साल की उम्र से हो गई थी और इस वजह से उन्होंने जंक फूड खाना बंद किया। शो में आने से पहले एक्ट्रेस ने करीब 9 किलो वजन कम किया।
वजन किया कम
Instagram: ashnoorkaur
वर्कआउट
अशनूर का वजन तेजी से बढ़ता है, इसलिए वह खाना ज्यादा नहीं खाती हैं और जो भी खाती हैं। उसके लिए हैवी वर्कआउट करती हैं। इससे उनकी कैलोरी बर्न हो जाती है।
Instagram: ashnoorkaur
हेल्दी ड्रिंक्स
अशनूर खाने से ज्यादा हेल्दी ड्रिंक्स पर फोकस करती हैं। वह नारियल पानी, साधारण पानी, स्मूदी पीती हैं। इससे वजन मेंटेन रहता है और हेल्थ भी।
Instagram: ashnoorkaur
नो शुगर आइटम
एक्ट्रेस ने अपने खान-पान से शुगरी आइटम को बिल्कुल हटा दिया है। मीठा खाने से भी वजन बढ़ता है और ब्लड शुगर लेवल भी।
Instagram: ashnoorkaur
मेडिटेशन
अशनूर का कहना है कि अगर उन्हें किसी बात से स्ट्रेस होता है, तो वह मेडिटेशन का सहारा लेती हैं। इससे उन्हें आराम और मन की शांति मिलती हैं।
Instagram: ashnoorkaur
काले लहसुन की शक्ति: स्वाद और सेहत दोनों में कमाल
Click Here
फैंस ने की तारीफ
अंजलि का नया सैलून देखकर फैंस काफी खुश हुए और तारीफ कर रहे हैं। आतिवा सैलून में बुकिंग या फिर काम करने के लिए अंजलि ने इंस्टा पर नंबर दिया हुआ है
Instagram: Anjaliarora