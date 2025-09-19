By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 19, 2025

 Entertainment

अशनूर कौर के टॉप टीवी शोज!

बाल कलाकार से लेकर प्रमुख अभिनेत्री तक, अशनूर कौर ने टीवी उद्योग में अपनी अलग पहचान बनाई है।

अशनूर ने 'झांसी की रानी' शो से अपने करियर की शुरुआत की और दर्शकों का दिल जीता।

'पटियाला बेब्स' में उनके किरदार 'मिन्नी' ने उन्हें घर-घर में एक बार फिर प्रसिद्धि दिलाई।

अशनूर ने 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में 'नायरा' के बचपन का रोल निभाकर खूब सराहना पाई।

'नन्ही परी' के रूप में 'शोभा सोमनाथ की' में अशनूर ने अभिनय की छाप छोड़ी।

अशनूर ने 'साथ निभाना साथिया' में भी अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरा है।

वेब सीरीज 'परी हूं मैं' में अशनूर की वर्सेटाइल अदाकारी देखने को मिली। इसके अलावा वो टीवी शो 'सुमन इंदौरी' में भी नजर आई थीं।

अशनूर कौर ने अपने अभिनय से ना केवल भारतीय टीवी बल्कि डिजिटल मंच पर भी अपनी छाप छोड़ी है।

