By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 31, 2025

अशनूर कौर के 9 ट्रेंडी हेयरस्टाइल

एक्ट्रेस अशनूर कौर इन दिनों एक्ट्रेस बिग बॉस के घर में गेम खेल रही हैं। उनके स्टाइलिश लुक्स और हेयरस्टाइल आप कॉपी कर सकती हैं।

अशनूर कौर

Instagram: ashnoorkaur

अशनूर ने हाफ ओपन हेयर के साथ बन बनाया हुआ है। इस तरह का हेयर लुक कूल लुक देगा। वेस्टर्न पर ये स्टाइल ट्राई करें।

हाफ ओपन बन

Instagram: ashnoorkaur

अशनूर ने रेड कलर की ड्रेस के साथ ओपन हेयर लुक लिया है। इसमें उन्होंने पर्ल एसेसरीज स्टाइल की है, जो अच्छी लग रही है।

ओपन हेयर

Instagram: ashnoorkaur

एक्ट्रेस ने ब्लैक आउटफिट के साथ लो पोनीटेल बनाई है। इस तरह का लुक फॉर्मल भी दिखता है और सुंदर भी।

लो पोनीटेल

Instagram: ashnoorkaur

अशनूर ने सिल्वर गाउन के साथ कर्ली हेयर स्टाइल बनाई है। इस तरह का हेयरस्टाइल वेस्टर्न पर जचेगा।

कर्ली टेल्स

Instagram: ashnoorkaur

मिडिल पार्टेड हेयर

ओपन हेयर स्टाइल में मिडिल पार्टेड लुक अशनूर ने लिया है। एथनिक आउटफिट पर ये अच्छा लगेगा।

Instagram: ashnoorkaur

फ्रेंच बन

वेस्टर्न स्टाइल पर आप फ्रेंच बन बनाकर भी स्टाइलिश दिख सकती हैं। अशनूर ने गाउन पर इसे बनाया है।

Instagram: ashnoorkaur

ब्रेडेड पोनीटेल

Instagram: ashnoorkaur

ब्लैक ड्रेस पर ब्रेडेड पोनीटेल अशनूर ने क्रिएट की है। आगे के बालों को मोड़कर टक किया और पीचे पोनी बनाई।

डबल बन

Instagram: ashnoorkaur

अशनूर ने शॉर्ट ड्रेस के साथ डबल बन बनाया हुआ है। इस लुक में एक्ट्रेस बिल्कुल प्रिंसेस दिख रही हैं।

हाई बन

एक्ट्रेस ने शर्ट स्टाइल के साथ हाई बन लुक लिया है। इस तरह का हेयरस्टाइल कूल और क्लासी लगता है।

Instagram: ashnoorkaur

