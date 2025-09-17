By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 17, 2025

ये हैं पवन सिंह की दूसरी पत्नी, देखिए दोनों की रोमांटिक तस्वीरें

भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह इन दिनों चर्चा में हैं। लोग उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानना चाहते हैं। 

पवन सिंह

ऐसे में आज हम आपको उनकी दूसरी पत्नी से मिलाते हैं।

पत्नी से मिलिए

साल 2014 में पहली पत्नी की मृत्यु के बाद पवन सिंह ने 2018 में दूसरी शादी की।

2018 में की थी दूसरी शादी

उनकी दूसरी पत्नी का नाम ज्योति सिंह है।

ज्योति सिंह

इस कपल ने पहले कोर्ट मैरिज की फिर सात फेरे भी लिए थे।

कोर्ट मैरिज के बाद लिए थे फेरे

कुछ दिनों तक पवन सिंह और ज्योति का रिश्ता ठीक चला लेकिन बाद में उतार-चढ़ाव देखने को मिले।

रिश्ते में उतार-चढ़ाव

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पवन सिंह ने ज्योति सिंह से अलग होने के लिए आरा के फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी भी दाखिल की थी।

तलाक की अर्जी

हालांकि, 2024 के लोकसभा चुनाव में ज्योति सिंह को पवन सिंह का प्रचार करते देखा गया था। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि दोनों के बीच सुलह हो गई है।

चुनाव प्रचार में एक साथ

मौजूदा समय में ज्योति और पवन के बीच रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है। हाल ही में ज्योति ने पवन सिंह से मिलने के चिट्ठी लिखी थी जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है।

सब कुछ ठीक नहीं

