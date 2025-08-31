By Vimlesh Kumar Bhurtiya
कितने करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह?
हाल ही में भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह विवोदों में घिरते हुए नजर आए। हरियाणा की एक्ट्रेस अंजलि राघव को गलत तरीके से स्पर्श करने का वीडियो सामने आया।
विवादों में पवन सिंह
पवन सिंह की पत्नी ने भी सोशल मीडिया पर पति के लिए एक चिट्ठी लिखी, जो काफी वायरल हुई।
पत्नी की पोस्ट हुई वायरल
पवन सिंह अपने भोजपुरी गानों और एक्टिंग के कारण जाने जाते हैं लेकिन मौजूदा समय में वे अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं।
पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में
पवन सिंह के बारे में ज्यादातर लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं। ऐसे में आज हम आपको पवन सिंह की कुल संपत्ति कितनी है यानी वे कितने अमीर हैं, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं।
कितने अमीर हैं पवन सिंह?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पवन सिंह की नेट वर्थ करोड़ों में आंकी गई है।
करोड़ों में है नेट वर्थ
रिपोर्ट के अनुसार पवन सिंह की चल संपत्ति ₹5.04 करोड़ और अचल संपत्ति ₹11.70 करोड़ की है।
चल और अचल संपत्ति
मुंबई में चार फ्लैट, लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी में एक लग्जरी फ्लैट और आरा और पटना में भी संपत्तियां हैं।
अलग-अलग शहरों में फ्लैट
रिपोर्ट्स के मुताबिक, पवन सिंह की वार्षिक आय (2022-23) ₹51.58 लाख है। रिपोर्ट के अनुसार पवन सिंह एक शो के लिए करीब 10 से 15 लाख रुपये चार्ज करते हैं।
वार्षिक आय
उनके पास कई महंगी कारों का भी कलेक्शन है। जानकारी के मुताबिक, टोयोटा फॉर्च्यूनर, टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस और रेंज रोवर आदि महंगी कारें पवन सिंह के कलेक्शन में हैं।
महंगी कारों का कलेक्शन
