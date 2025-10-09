By Shubhangi Gupta
भोजपुरी सितारे: मोनालिसा और विक्रांत की सुंदर तस्वीरें

मोनालिसा, असली नाम अंतरा बिस्वास, भोजपुरी सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं जिनकी पर्सनल लाइफ भी चर्चा में रहती है।

भोजपुरी स्टार

Instagram: aslimonalisa

मोनालिसा ने विक्रांत सिंह राजपूत से शादी की जो खुद भी एक भोजपुरी अभिनेता हैं।

पति के साथ

उनकी शादी रियलिटी शो 'बिग बॉस 10' में हुई थी जिसने खूब सुर्खियां बटोरी थीं।

जीवनसाथी

मोनालिसा और विक्रांत की जोड़ी को फैंस द्वारा भी बहुत पसंद किया जाता है।

लवली कपल

सोशल मीडिया पर दोनों की प्यार और मस्ती भरी वीडियोज खूब वायरल होती हैं।

सोशल मीडिया

इतना ही नहीं, स्टाइल के मामले में भी दोनों पीछे नहीं हैं। वेस्टर्न से लेकर ट्रेडिशनल तक, दोनों हर लुक में छा जाते हैं।

स्टाइलिश

यह कहना गलत नहीं होगा कि ऑफस्क्रीन और ऑनस्क्रीन, दोनों के बीच कमाल केमिस्ट्री देखने को मिलती है।

केमिस्ट्री

मोनालिसा और विक्रांत ने अपने प्यार और काम के प्रति समर्पण से आदर्श जोड़ी का उदाहरण पेश किया।

आदर्श जोड़ी

