By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Oct 09, 2025
LIVE HINDUSTAN
Entertainment
भोजपुरी सितारे: मोनालिसा और विक्रांत की सुंदर तस्वीरें
मोनालिसा, असली नाम अंतरा बिस्वास, भोजपुरी सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं जिनकी पर्सनल लाइफ भी चर्चा में रहती है।
भोजपुरी स्टार
Instagram:
aslimonalisa
मोनालिसा ने विक्रांत सिंह राजपूत से शादी की जो खुद भी एक भोजपुरी अभिनेता हैं।
पति के साथ
Instagram:
aslimonalisa
उनकी शादी रियलिटी शो 'बिग बॉस 10' में हुई थी जिसने खूब सुर्खियां बटोरी थीं।
जीवनसाथी
Instagram:
aslimonalisa
मोनालिसा और विक्रांत की जोड़ी को फैंस द्वारा भी बहुत पसंद किया जाता है।
लवली कपल
Instagram:
aslimonalisa
सोशल मीडिया पर दोनों की प्यार और मस्ती भरी वीडियोज खूब वायरल होती हैं।
सोशल मीडिया
Instagram:
aslimonalisa
इतना ही नहीं, स्टाइल के मामले में भी दोनों पीछे नहीं हैं। वेस्टर्न से लेकर ट्रेडिशनल तक, दोनों हर लुक में छा जाते हैं।
स्टाइलिश
Instagram:
aslimonalisa
यह कहना गलत नहीं होगा कि ऑफस्क्रीन और ऑनस्क्रीन, दोनों के बीच कमाल केमिस्ट्री देखने को मिलती है।
केमिस्ट्री
Instagram:
aslimonalisa
मोनालिसा और विक्रांत ने अपने प्यार और काम के प्रति समर्पण से आदर्श जोड़ी का उदाहरण पेश किया।
आदर्श जोड़ी
Instagram:
aslimonalisa
अंदर से ऐसा दिखता है ओरी का घर, इसलिए नहीं है बेडरूम में घुसने की इजाजत
Click Here