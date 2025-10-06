By Mohit
PUBLISHED Oct 6, 2025
LIVE HINDUSTAN
News
भोजपुरी स्टार पवन की वाइफ की 10 तस्वीरें
भोजपुरी
स्टार
पवन सिंह
अक्सर
अपनी
पर्सनल
लाइफ
के वजह से भी काफी चर्चा में रहते हैं।
पर्सनल लाइफ
Source: Insta/JyotiSingh
पवन सिंह की
वाइफ
ज्योति सिंह रविवार को लखनऊ स्थित उनके घर पहुंची तो जमकर बवाल हुआ।
जमकर बवाल
Source: Insta/JyotiSingh
इस दौरान उन्होंने
सोशल
प्लेटफॉर्म
पर
लाइव
आकर
फैन्स
को दिखाया कि उनके साथ क्या हो रहा है।
लाइव आकर
Source: Insta/JyotiSingh
दरअसल ज्योति और पवन का तलाक का केस चल रहा है। ये अर्जी पवन ने कोर्ट में साल 2021 में दी थी।
तलाक का केस
Source: Insta/JyotiSingh
पवन बीते 5 साल से ज्योति से अलग रह रहे हैं। ऐसे में ज्योति ने
लाइव
आकर बताया कि जब
वे पवन
के
फ्लैट
पहुंचीं तो वहां पुलिस मौजूद थी और उन्हें रोकने की कोशिश की।
अलग रह रहे
Source: Insta/JyotiSingh
ज्योति ने पवन के
फ्लैट
पर पहुंचने से पहले भी
सोशल
मीडिया पर एक पोस्ट भी डाली थी। पोस्ट में उन्होंने ये भरोसा जताया था कि पवन सिंह उनसे मिलेंगे जरूर।
भरोसा जताया
Source: Insta/JyotiSingh
ज्योति ने इसके बाद ये भी कहा कि
'
ये पवन सिंह समाज की सेवा करेंगे जो अपनी
वाइफ
को निकलवाने के लिए पुलिस को बुला रहे
हैं
।
'
ये कहा
Source: Insta/JyotiSingh
दरअसल पवन सिंह ने हाल में बीजेपी
ज्वाइन
की है और माना जा रहा है कि वे आरा से चुनाव लड़ सकते हैं।
लग रहे कयास
Source: Insta/JyotiSingh
ऐसे में अब
वाइफ
ज्योति के इस बवाल का नुकसान उन्हें राजनीतिक तौर पर झेलना पड़ सकता है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा।।
नुकसान होगा?
Source: Insta/JyotiSingh
IAS
अंबिका
रैना
की सफलता की
कहानी
Click Here