भोजपुरी स्टार पवन की वाइफ की 10 तस्वीरें

भोजपुरी स्टार पवन सिंह अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ के वजह से भी काफी चर्चा में रहते हैं।

पर्सनल लाइफ

Source: Insta/JyotiSingh

पवन सिंह की वाइफ ज्योति सिंह रविवार को लखनऊ स्थित उनके घर पहुंची तो जमकर बवाल हुआ। 

जमकर बवाल

Source: Insta/JyotiSingh

इस दौरान उन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म पर लाइव आकर फैन्स को दिखाया कि उनके साथ क्या हो रहा है।

लाइव आकर

Source: Insta/JyotiSingh

दरअसल ज्योति और पवन का तलाक का केस चल रहा है। ये अर्जी पवन ने कोर्ट में साल 2021 में दी थी।

तलाक का केस

Source: Insta/JyotiSingh

पवन बीते 5 साल से ज्योति से अलग रह रहे हैं। ऐसे में ज्योति ने लाइव आकर बताया कि जब वे पवन के फ्लैट पहुंचीं तो वहां पुलिस मौजूद थी और उन्हें रोकने की कोशिश की।

अलग रह रहे

Source: Insta/JyotiSingh

ज्योति ने पवन के फ्लैट पर पहुंचने से पहले भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी डाली थी। पोस्ट में उन्होंने ये भरोसा जताया था कि पवन सिंह उनसे मिलेंगे जरूर।

भरोसा जताया

Source: Insta/JyotiSingh

ज्योति ने इसके बाद ये भी कहा कि 'ये पवन सिंह समाज की सेवा करेंगे जो अपनी वाइफ को निकलवाने के लिए पुलिस को बुला रहे हैं'

ये कहा

Source: Insta/JyotiSingh

दरअसल पवन सिंह ने हाल में बीजेपी ज्वाइन की है और माना जा रहा है कि वे आरा से चुनाव लड़ सकते हैं।

लग रहे कयास

Source: Insta/JyotiSingh

ऐसे में अब वाइफ ज्योति के इस बवाल का नुकसान उन्हें राजनीतिक तौर पर झेलना पड़ सकता है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा।।

नुकसान होगा?

Source: Insta/JyotiSingh

