भोजपुरी स्टार पवन की वाइफ की 10 तस्वीरें

पवन बीते 5 साल से ज्योति से अलग रह रहे हैं। ऐसे में ज्योति ने

लाइव

आकर बताया कि जब

वे पवन

के

फ्लैट

पहुंचीं तो वहां पुलिस मौजूद थी और उन्हें रोकने की कोशिश की।