भारती का गरीबी में बीता बचपन, आज हैं बिजनेसवुमन
भारती सिंह ने अपने टैलेंट के दम पर अलग पहचान बनाई है। उनकी हंसी-ठिठोली हर घर में गूंजती हैं।
भारती सिंह
भारती सिंह ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में बताया कि उनका बचपन काफी मुश्किल भरा था। मंजिल तक आना उनके लिए चुनौतीपूर्ण था।
मुश्किल रहा सफर
भारती का जन्म 3 जुलाई 1984, में पंजाब के अमृतसर में हुआ था। मां उन्हें गिराना चाहती थीं लेकिन वह पैदा हो गईं। उस वक्त 60 रुपये दाई को देने पड़े थे।
कहां जन्मीं
भारती ने बताया कि मां और भाई-बहन फैक्ट्री में काम करते थे। वहां से जो बचा या बासी खाना मिलता वही खाते थे। वरना कभी नमक-रोटी खाकर सोते थे।
नमक-रोटी
कैसे शुरू हुआ करियर
भारती अपने कॉलेज फेस्टिवल में कॉमेडी कर लोगों को हंसा रही थी। उन पर सुदेश लहरी की नजर पड़ी। फिर उनकी मुलाकात कपिल शर्मा से हुई।
लॉफ्टर चैलेंज
कपिल ने भारती को लॉफ्टर चैलेंज में ऑडिशन देने के लिए कहा। बस वही से भारती की किस्मत पलटी और उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा।
नेट वर्थ
भारती सिंह अब टीवी और यूट्यूब दोनों जगहों से अच्छा पैसा कमा रही हैं। उनकी नेट वर्थ करीब 30 करोड़ रुपये है।
बिजनेसवुमन
साथ ही भारती अमृतसर में वाटर प्लांट भी चलाती हैं। ये वाटर प्लांट पानी की बोतल बनाता है और इसमें उन्होंने कई लोगों को रोजगार दिया है।
सपनों का आशियाना
भारती ने मुंबई में 6 करोड़ का घर भी खरीद लिया है। जो काफी सुंदर और आलीशान है। सिर्फ यही नहीं उनके पास लग्जरी कार भी हैं।
सपोर्टिव हस्बैंड
भारती ने साल 2017 में हर्ष लिंबाचिया से शादी रचाई थी। हर्ष भारती को काफी सपोर्ट करते हैं। उनका एक प्यारा बेटा लक्ष्य हैं।
