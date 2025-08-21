By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 21, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Entertainment

भारती का गरीबी में बीता बचपन, आज हैं बिजनेसवुमन

भारती सिंह ने अपने टैलेंट के दम पर अलग पहचान बनाई है। उनकी हंसी-ठिठोली हर घर में गूंजती हैं।

भारती सिंह

Instagram: Bhartisingh

भारती सिंह ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में बताया कि उनका बचपन काफी मुश्किल भरा था। मंजिल तक आना उनके लिए चुनौतीपूर्ण था।

मुश्किल रहा सफर

Instagram: Bhartisingh

भारती का जन्म 3 जुलाई 1984, में पंजाब के अमृतसर में हुआ था। मां उन्हें गिराना चाहती थीं लेकिन वह पैदा हो गईं। उस वक्त 60 रुपये दाई को देने पड़े थे।

कहां जन्मीं

Instagram: Bhartisingh

भारती ने बताया कि मां और भाई-बहन फैक्ट्री में काम करते थे। वहां से जो बचा या बासी खाना मिलता वही खाते थे। वरना कभी नमक-रोटी खाकर सोते थे।

नमक-रोटी

Instagram: Bhartisingh

कैसे शुरू हुआ करियर

भारती अपने कॉलेज फेस्टिवल में कॉमेडी कर लोगों को हंसा रही थी। उन पर सुदेश लहरी की नजर पड़ी। फिर उनकी मुलाकात कपिल शर्मा से हुई।

Instagram: Bhartisingh

लॉफ्टर चैलेंज

कपिल ने भारती को लॉफ्टर चैलेंज में ऑडिशन देने के लिए कहा। बस वही से भारती की किस्मत पलटी और उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा।

Instagram: Bhartisingh

नेट वर्थ

Instagram: Bhartisingh

भारती सिंह अब टीवी और यूट्यूब दोनों जगहों से अच्छा पैसा कमा रही हैं। उनकी नेट वर्थ करीब 30 करोड़ रुपये है।

बिजनेसवुमन

Instagram: Bhartisingh

साथ ही भारती अमृतसर में वाटर प्लांट भी चलाती हैं। ये वाटर प्लांट पानी की बोतल बनाता है और इसमें उन्होंने कई लोगों को रोजगार दिया है।

सपनों का आशियाना

Instagram: Bhartisingh

भारती ने मुंबई में 6 करोड़ का घर भी खरीद लिया है। जो काफी सुंदर और आलीशान है। सिर्फ यही नहीं उनके पास लग्जरी कार भी हैं।

सपोर्टिव हस्बैंड

भारती ने साल 2017 में हर्ष लिंबाचिया से शादी रचाई थी। हर्ष भारती को काफी सपोर्ट करते हैं। उनका एक प्यारा बेटा लक्ष्य हैं।

Instagram: Bhartisingh

