Bhairav Ashtami 2025: काल भैरव को प्रसन्न करने के उपाय
काल भैरव भगवान शिव के रौद्र रूप हैं। हर साल मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव जयंती मनाई जाती है।
भैरव जयंती
काल भैरव जयंती, जिसे भैरव अष्टमी, काल भैरव अष्टमी और भैरव जयंती के नाम से भी जाना जाता है, जो इस साल 12 नवंबर को मनाया जाता है।
कब है जयंती
माना जाता है कि इस दिन भगवान भैरव की पूजा करने से भय, बाधाएं और नकारात्मकता दूर हो जाती है।
पूजा
ऐसे में काल भैरव को प्रसन्न करने के लिए लोग तरह-तरह के उपाय करते हैं। चलिए जानते हैं कि उन्हें प्रसन्न करने के लिए क्या करें?
उपाय
काल भैरव जयंती के दिन पूजा के बाद भगवान को मीठी रोटी, नारियल या जलेबी का भोग लगाना चाहिए। उनके सामने सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए।
भोग व दीपक
भैरव चालीसा
काल भैरव को प्रसन्न करने के लिए भैरव चालीसा या भैरव अष्टक का पाठ करना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है और जीवन में सुख-शांति आती है।
धागा चढ़ाएं
काल भैरव जयंती पर पूजा के समय भगवान काल भैरव के चरणों में एक काले रंग का धागा चढ़ाना चाहिए।
मंत्र
इसके बाद ‘ऊँ ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ऊँ’ मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से सभी प्रकार के दुख दूर होते हैं।
कुत्ते से जुड़े उपाय
काल भैरव जयंती पर काले रंग के कुत्ते को रोटी या दूध जरूर देना चाहिए। ऐसा करने से भगवान काल भैरव प्रसन्न होते हैं और उनकी दया दृष्टि रहती है।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
