By Dheeraj Pal
PUBLISHED December 17, 2025
गीता: नरक का द्वार खोलती हैं ये 3 आदतें, तुरंत बदलें
श्रीमद्भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। यह उपदेश उन्होंने अर्जुन को महाभारत के युद्ध के दौरान दिए थे।
गीता के उपदेश जितने उस समय प्रासंगिक थे, उतने ही आज के समय में भी हैं। कहते हैं कि इन उपदेशों को मानने वालों के जीवन में कठिनाईयां कभी नहीं आती है।
गीता में व्यक्ति को जीवन की समस्याओं का हल मिल जाता है। ऐसे में गीता में कुछ ऐसे आचरण के बारे में बताया गया है, जो मनुष्य के लिए नरक का द्वार खोलती हैं।
गीता के 16वें अध्याय के श्लोक 21 में में श्रीकृष्ण ने पाप के तीन प्रमुख द्वारों के बारे में बताया है।
त्रिविधं नकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः।कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्।।
इस श्लोक के अर्थ के अनुसार तीन चीजें काम (वासना), क्रोध और लोभ व्यक्ति को नरक के द्वार तक ले जाती हैं।
व्यक्ति के मन में काम (वासना) का प्रभाव होने पर उसकी आसक्तियां और वासनाएं बढ़ने लगती है जो कि उसके ज्ञान को ढक देती है।
इसी के कारण व्यक्ति पाप आचरण करने को मजबूर हो जाता है। यह आदत मनुष्य को मुख्य द्वार तक ले जाता है।
क्रोध से मनुष्य के मन में भ्रम पैदा करता है, जो कि बुद्धि को नष्ट करता है। क्रोध में विवेक काम नहीं करता और वो हिंसा, अपशब्द और बुरे कर्मों की तरफ बढ़ने लगता है।
श्रीकृ्ष्ण कहते हैं कि जितना आपके पास है उसी में संतुष्ट रहें। लालच कभी समाप्त नहीं होता और फिर वह और पाने की लालसा में अधर्म का मार्ग चुन लेता है।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
