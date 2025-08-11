By Navaneet Rathaur
कई तरह की परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता दिखाते हैं गीता के ये उपदेश
श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को जीवन का सार बताया। यह ग्रंथ सुख, शांति और मोक्ष का मार्गदर्शन करता है।
हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ
श्रीमद्भगवद्गीता के उपदेश जीवन की परेशानियों से मुक्ति और सुख-शांति का रास्ता दिखाते हैं। आइए जानते हैं गीता की शिक्षाएं।
गीता के उपदेश
गीता में श्रीकृष्ण कहते हैं, 'आत्मा अमर है, चिंता न करें।' व्यर्थ की चिंता छोड़कर कर्म के पथ पर अडिग रहें।
चिंता का त्याग
श्रीकृष्ण कहते हैं, क्रोध से भ्रम और पतन होता है। क्रोध पर नियंत्रण रखने से तर्कशक्ति बनी रहती है और जीवन सुखमय होता है।
क्रोध पर नियंत्रण
गीता सिखाती है कि मन पर नियंत्रण से हर बाधा पार की जा सकती है। ध्यान और भक्ति से मन को वश में करें।
मन पर काबू
श्रीकृष्ण कहते हैं, कर्म और ज्ञान को संतुलित रखें। फल की चिंता छोड़कर निष्काम कर्म करें, सफलता मिलेगी।
कर्म का महत्व
गीता में भक्ति को मोक्ष का रास्ता बताया गया है। भगवान श्रीकृष्ण की शरण में जाकर हर परेशानी से मुक्ति पाएं।
भक्ति का मार्ग
गीता के उपदेश - चिंता त्याग, क्रोध नियंत्रण, मन पर काबू और निष्काम कर्म जीवन को सुखी और शांतिपूर्ण बनाते हैं। इन्हें अपनाएं।
जीवन का मार्गदर्शक
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
