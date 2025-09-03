By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 01, 2025
भाद्रपद पूर्णिमा पर करें तुलसी से जुड़े ये 5 उपाय, होगी तरक्की!
इस साल भाद्रपद पूर्णिमा 7 सितंबर 2025 रविवार को पड़ेगी। इस दिन भगवान श्री विष्णु की विधि-विधान से पूजा, व्रत, जप आदि करना शुभ माना जाता है।
भाद्रपद पूर्णिमा
इस दिन तुलसी के कुछ उपायों को करना भी लाभदायी माना जाता है। इन उपायों को करने से धन और बिजनेस में बढ़ोतरी होती है।
तुलसी से जुड़े उपाय
भाद्रपद पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद जब पूजा करें, तो तुलसी के पौधे को जल अर्पित करें। फिर घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं।
पहला उपाय
इसके बाद माता लक्ष्मी की पूजा करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से दरिद्रता और आर्थिक तंग दूर होती है और घर में मां लक्ष्मी का वास होता है।
मां लक्ष्मी की पूजा
पूर्णिमा के दिन तुलसी के 11 पत्तों को साफ कर लें। फिर इस पर हल्दी से श्री लिखें और भगवान विष्णु को अर्पित कर दें। इससे मां लक्ष्मी और विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
दूसरा उपाय
भाद्रपद पूर्णिमा की रात तुलसी के पास एक दीपक जलाएं और फिर माता लक्ष्मी का ध्यान करके तुलसी की जड़ के पास चांदी का एक सिक्का रख दें।
तीसरा उपाय
रातभर रहने के बाद इस सिक्के को पैसा रखने वाली जगह पर्स या तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि इससे धन और संपत्ति में वृद्धि होती है।
धन में वृद्धि
भाद्रपद पूर्णिमा की पूजा में ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस मंत्र जाप के लिए तुलसी की माला का उपयोग करें। इससे धन, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है।
चौथा उपाय
भाद्रपद पूर्णिमा की रात दूध में चावल और शक्कर डालकर खीर बनाएं। ठंडी होने पर तुलसी के कुछ पत्ते डाल दें। फिर भगवान को भोग चढ़ाएं और इसे प्रसाद के रूप में बांट दें।
पांचवां उपाय
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
