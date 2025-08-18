By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Aug 18, 2025
भाद्रपद अमावस्या पर इन उपायों से पाएं पितृ दोष से राहत
भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को भाद्रपद अमावस्या के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में इस अमवस्या का बहुत अधिक महत्व है।
भाद्रपद
भाद्रपद अमावस्या
मान्यता है कि भाद्रपद मास के अमावस्या पर पूजा के साथ-साथ दान कार्य करने से देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। इस बार भाद्रपद मास की अमावस्या 23 अगस्त को पड़ रही है।
कुशा गृहिणी अमावस्या
भाद्रपद अमावस्या को कुशा गृहिणी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पूजा में इस्तेमाल होने वाले कुश घास को इकट्ठा करना शुभ माना जाता है।
भाद्रपद अमावस्या की तिथि
भाद्रपद अमावस्या 22 अगस्त 2025 को सुबह 11:55 से शुरू होकर अगले दिन 23 अगस्त को सुबह 11:35 पर खत्म होगी। ऐसे में भादों अमावस्या 23 अगस्त को सूर्योदय तिथि से मान्य होगी।
उदया तिथि
हिंदू धर्म में किसी भी त्योहार को उदया तिथि में मनाया जाता है। ऐसे में भाद्रपद अमावस्या 23 अगस्त को मनाई जाएगी।
भाद्रपद अमावस्या का महत्व
भाद्रपद अमावस्या को पिठोरी अमावस्या भी कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, इस दिन नदी स्नान के बाद तर्पण करने और पितरों के लिए दान करने का विशेष महत्व है।
भाद्रपद अमावस्या के दिन पिंडदान करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं।
पितृ दोष से मुक्ति
भाद्रपद अमावस्या की पूजा विधि
भाद्रपद अमावस्या के दिन सुबह नदी में स्नान कर सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद बहते हुए जल में तिल प्रवाहित करें।
पिंडदान
पितरों की शांति के लिए भाद्रपद अमवस्या के दिन आप नदी के तट पर पिंडदान करें। पिंडदान के बाद किसी गरीब या जरूरतमंद को दान-दक्षिणा दें।
शाम में पूजा
भाद्रपद अमावस्या के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर पितरों को स्मरण करना शुभ माना जाता है।
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
