By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 28, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
भाद्रपद पूर्णिमा पर करें इन 4 चीजों का दान, समस्याओं को होगा अंत!
हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का अत्यधिक महत्व बताया गया है और हर महीने की पूर्णिमा की अपनी अलग महिमा बताई गई है।
पूर्णिमा तिथि
भाद्रपद पूर्णिमा भादो माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को है। इस साल यह पूर्णिमा 7 सितंबर दिन रविवार को है।
कब है पूर्णिमा
पूर्णिमा पर दान धर्म जरूर करना चाहिए। इससे आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। चलिए जानते हैं भाद्रपद पूर्णिमा को किन चीजों का दान शुभ होता है।
दान धर्म जरूरी
किसी भी दान में अन्न दान का महत्व बड़ा माना गया है क्योंकि किसी का पेट भरने से बड़ा पुण्य का काम नहीं हो सकता है।
अन्न का दान
ऐसे में आप इस दिन अन्न का दान जरूर करें। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी अनाज की कमी नहीं होगी।
अनाज की कमी नहीं होगी
पूजा के दौरान उपयोग किए जाने वाले शंख में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट करने की शक्ति होती है।
शंख का दान
ऐसे में पूर्णिमा के दिन शंख दान करने से आपके घर में मौजूद नकारात्मकता खत्म होगी और सकारात्मकता का प्रभाव बढ़ेगा।
प्रभाव
यदि आप कुंडली में चंद्रमा को मजबूत करना चाहते हैं, तो आपको पूर्णिमा के दिन चांदी का दान करना चाहिए। आप चांदी का सिक्का भी दान कर सकते हैं।
चांदी का दान
धन की देवी लक्ष्मी को कौड़ियां काफी प्रिय हैं। ऐसे में पूर्णिमा के दिन कौड़ियों का दान करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आप पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं।
कौड़ियों का दान
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
गणेश जी को कौन-कौन सी राशियां प्रिय हैं?
Click Here