By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 13, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
भाद्रपद माह में तुलसी पर चढ़ाएं ये 1 चीज, होगा धन लाभ!
भाद्रपद माह का काफी महत्व होता है, इसे भादो के नाम से भी जाना जाता है। यह माह भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है।
कृष्ण का प्रिय माह
इसी महीने में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस साल भाद्रपद माह 10 अगस्त से शुरू हो रहा है।
माह की शुरुआत
इसके अलावा भादो में तुलसी की पूजा का विशेष महत्व है क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु और उनके अवतारों को बहुत प्रिय है।
तुलसी पूजा
इस महीने में तुलसी पर कुछ विशेष चीजें चढ़ाने से भगवान कृष्ण और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। चलिए जानते हैं कि तुलसी पर क्या चढ़ाएं।
क्या चढ़ाएं और क्या नहीं
भादो माह में हर सुबह स्नान के बाद तुलसी को जल के साथ थोड़ा सा दूध मिलाकर अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है।
दूध और जल
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और घर में धन का प्रवाह बढ़ता है।
आर्थिक परेशानी
भाद्रपद मास में तुलसी के पौधे को पीले रंग के वस्त्र या धागा अर्पित करें और पास में पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं।
पीला चीज करें अर्पित
ऐसा करने से भगवान कृष्ण और माता लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं जिससे धन लाभ के योग बनते हैं। साथ ही पीले रंग के फूल जैसे गेंदा अर्पित करें।
धन लाभ के योग
भाद्रपद मास में तुलसी के पौधे के पास शक्कर या मिश्री का भोग लगाने से भी धन लाभ होता है। ऐसा करने से रिश्तों में मिठास आती है।
शक्कर या मिश्री
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
कर्ज से मुक्ति पाने के लिए आजमाएं वास्तु के ये 8 उपाय
Click Here