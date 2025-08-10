By Dheeraj Pal
भाद्रपद माह में क्या करना चाहिए और क्या नहीं?

हिंदू धर्म में भाद्रपद माह का काफी महत्व होता है। इस माह की शुरुआत आज यानी 10 अगस्त से हो रही है।

इस माह में कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी जैसे बड़े और पावन पर्व पड़ते हैं, जिससे इस माह का महत्व और भी बढ़ जाता है।

यह माह केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि सेहत के हिसाब से भी अहम माना गया है। चलिए जानते हैं कि इस माह में क्या करें और क्या नहीं।

भाद्रपद माह धार्मिक कार्यों से लिए उपयुक्त माना गया है, ऐसे में इस माह श्रीकृष्ण की पूजा करना बेहद फलदायी होगा।

साथ ही इस माह में कम से कम एक बार गंगा स्नान जरूर करना चाहिए।

यह वर्षा का ऋतु है, ऐसे में आपकी पाचन क्रिया थोड़ी कमजोर होती है तो सात्विक और हल्का भोजन करें।

रोजाना नीम और तुलसी की एक-दो पत्ती खाएं। इसके अलावा पूरे माह नियमपूर्वक पूजा-पाठ करें और दान-पुण्य भी करें।

इस माह के दौरान घरिष्ट भोजन न करें साथ ही न ही कच्चा या बासी भोजन करें। दही और गुड़ भी एक साथ न खाएं।

मान्यतानुसार भाद्रपद में मांस या मदिरा का सेवन भी न करें और नमक का सेवन भी कम करें।

यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें। 

