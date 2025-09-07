By Deepali Srivastava
मुंबई स्टाइल में वड़ा पाव बनाने की विधि
मुंबई का वड़ा पाव देशभर में फेमस है। मुंबई लोग जाते हैं, तो वड़ा पाव जरूर खाते हैं और वहां के लोगों का ये फेवरेट है।
वड़ा पाव
वड़ा पाव का टेस्ट भी काफी अच्छा होता है और इसे बच्चों से बड़ों तक सभी खा सकते हैं। इसे घर पर बनाना भी आसान है।
आसान रेसिपी
चलिए आपको आलू वड़ा बनाने की रेसिपी बताते हैं। इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।
आलू वड़ा
सबसे पहले पैन में हींग, सरसों के दाने, सौंफ रोस्ट करें। इसी में प्याज, हरी मिर्च, लहसुन भूनें।
तड़का लगाएं
आलू को पहले उबाल लें और इस तड़के में भूनें। इसमें हल्दी पाउडर, नमक, लाल मिर्च, हरी धनिया डालें।
आलू
नींबू का रस
जब आलू अच्छे से भुन जाये, तब इसमें नींबू का रस निचोड़कर मिला दें।
मसाला तैयार करें
पैन में थोड़ा सा तेल डालकर लहसुन, लाल मिर्च, सफेद तिल, नारियल डालें। इसमें रोस्टेड मूंगफली, इमली का पानी मिलाएं।
बेसन का घोल
अब बेसन के घोल में नमक-मिर्च डालकर रखें। इस घोल में तैयार किए गए आलू को डालकर पकौड़ा तलें।
पाव तैयार करें
जब आलू का पकौड़ा बन जाये, तो मसाले में लपेटकर पाव के बीच में लगाएं।
चटनी के साथ खाएं
हरी चटनी बना लें और उसके साथ वड़ा पाव सर्व करें। आधे घंटे में वड़ा पाव बनकर तैयार हो जायेगा।
