By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 31, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Travel

सर्दियों में घूमने के लिए टॉप हिल स्टेशन

कई लोग सर्दियों में घूमने जाने के लिए फैमिली ट्रिप या फिर हनीमून की प्लानिंग पहले से ही कर लेते हैं।

विंटर ट्रिप

अगर आपका प्लान भी नवंबर-दिसंबर में घूमने का बन रहा है, तो कुछ अच्छी जगहों को अभी से चुन सकते हैं।

नवंबर-दिसंबर का प्लान

इन हिल स्टेशनों पर आपको सर्दी का फुल मजा मिलेगा। साथ ही घूमने और देखने को भी काफी कुछ होगा।

सर्दियों का मजा

अरुणाचल प्रदेश का तवांग बर्फ की चादर से ढका रहता है। यहां पर दिसंबर में स्नोफॉल भी होती है।

तवांग, अरुणाचल प्रदेश

शिमला अगर आप कभी नहीं गए हैं, तो जरूर जाएं। शिमला की खूबसूरती विंटर्स में ही निखरती है।

शिमला, हिमाचल प्रदेश

गुलमर्ग, कश्मीर

जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग भी बर्फ की चादर ओढ़े रहता है। यहां पर आप गोंडोला राइड का मजा जरूर लें।

औली, उत्तराखंड

भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है औली। उत्तराखंड का औली भी आप परिवार के साथ घूमने जा सकते हैं।

नैनीताल, उत्तराखंड

उत्तराखंड का नैनीताल भी सर्दियों में घूमने जा सकते हैं। यहां आपको सर्दी का मजा कम बजट में मिलेगा।

मनाली, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश का खूबसूरत शहर मनाली भी फैमिली या पार्टनर के साथ जा सकते हैं। यहां बर्फ पर मजे करने को मिलेंगे।

ट्रैवल टिप्स

अगर आप ट्रिप पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो अभी से होटल वगैरह चेक करें। वरना ये सीजन में काफी महंगे मिलेंगे।

काम भी, आराम भी: भारत में वर्केशन के लिए बेस्ट जगहें

 Click Here