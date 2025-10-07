By Shubhangi Gupta
भोपाल की सैर: इन जगहों पर जरूर जाएं!
भोपाल, झीलों का शहर, अपनी खूबसूरती और इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। यहां की यात्रा अवश्य करें।
भारत भवन: कला और संस्कृति का केंद्र जहां आप विभिन्न प्रदर्शनियों का आनंद ले सकते हैं।
भोजताल: भोपाल की सबसे बड़ी झील, जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है।
वन विहार राष्ट्रीय उद्यान: वन्यजीव प्रेमियों के लिए स्वर्ग, जहां आप विभिन्न प्रजातियों को देख सकते हैं।
ताज-उल-मसाजिद: एशिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक, इसकी भव्यता और वास्तुकला देखने योग्य है।
सैर-सपाटा: झील के किनारे एक मनोरंजन पार्क, जहां परिवार के साथ समय बिताना आनंददायक होता है।
भोपाली व्यंजन: यात्रा के दौरान भोपाली कबाब और बिरयानी का स्वाद अवश्य चखें।
शॉपिंग और हस्तशिल्प: भोपाल के बाजारों से स्थानीय हस्तशिल्प और जरी कारीगरी की खरीदारी करें।
