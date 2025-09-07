By Navaneet Rathaur
कुंडली में किस ग्रह को संतुलित करने के लिए कौन-सा रत्न पहनना चाहिए?
ज्योतिष शास्त्र में रत्न ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने का प्रभावी माध्यम हैं। आइए जानें, प्रत्येक ग्रह के लिए कौन-सा रत्न उपयुक्त है।
रत्न और ज्योतिष
सूर्य आत्मविश्वास और नेतृत्व का ग्रह है। कमजोर सूर्य को संतुलित करने के लिए माणिक्य रविवार को तांबे की अंगूठी में पहनें।
सूर्य के लिए रत्न
चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक है। अशांत चंद्रमा के लिए सोमवार को चांदी की अंगूठी में मोती पहनें।
चंद्रमा के लिए रत्न
मंगल साहस और ऊर्जा देता है। कमजोर मंगल को संतुलित करने के लिए मंगलवार को मूंगा तांबे या सोने में पहनें।
मंगल के लिए रत्न
बुध बुद्धि और संचार का ग्रह है। बुधवार को पन्ना सोने या चांदी की अंगूठी में पहनकर बुध को मजबूत करें।
बुध के लिए रत्न
बृहस्पति ज्ञान और समृद्धि का कारक है। गुरुवार को पुखराज सोने में पहनने से बृहस्पति की शुभता बढ़ती है।
बृहस्पति के लिए रत्न
शुक्र सौंदर्य और वैभव का ग्रह है। कमजोर शुक्र के लिए शुक्रवार को हीरा या ओपल चांदी में पहनें।
शुक्र के लिए रत्न
शनि कर्म और न्याय का ग्रह है। शनिवार को नीलम लोहे या पंचधातु में पहनने से शनि दोष कम होता है।
शनि के लिए रत्न
राहु के लिए गोमेद और केतु के लिए लहसुनिया पंचधातु में पहनें। ये रत्न बुधवार या शनिवार को धारण करें।
राहु-केतु के लिए रत्न
रत्न ज्योतिषी की सलाह और कुंडली विश्लेषण के बाद ही पहनें। सही विधि और शुभ मुहूर्त से धारण करने पर ग्रहों का संतुलन बनता है।
रत्न धारण के नियम
