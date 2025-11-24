By Navaneet Rathaur
जानिए घर में कछुआ को किस दिशा में रखने से क्या फायदा होता है?
हिंदू धर्म में कछुआ भगवान विष्णु का दूसरा अवतार माना जाता है। सही दिशा में रखने से धन, स्वास्थ्य, रिश्ते, व्यापार में चमत्कारी लाभ होता है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।
हिंदू धर्म में कछुआ
उत्तर दिशा कुबेर और लक्ष्मी जी की दिशा है। यहां धातु या क्रिस्टल का कछुआ रखने से पैसा रुकता है, नौकरी-सैलरी बढ़ती है, अचानक धन लाभ होता है। हर घर में उत्तर दिशा में कछुआ जरूर रखें।
उत्तर दिशा
उत्तर-पूर्व में कछुआ रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, बच्चों की पढ़ाई अच्छी होती है, पितृदोष मिटता है और हर काम में भगवान का साथ मिलता है।
उत्तर-पूर्व दिशा
सूर्य देव को समर्पित पूर्व दिशा में लकड़ी या क्रिस्टल का कछुआ रखने से घर के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, पुरानी बीमारियां ठीक होती हैं और उम्र बढ़ती है।
पूर्व दिशा
दक्षिण-पूर्व लक्ष्मी और अग्नि की दिशा है। यहां कछुआ रखने से बिजनेस में बरकत, ग्राहक बढ़ते हैं, नौकरी में प्रमोशन और सैलरी हाइक होती है।
दक्षिण-पूर्व दिशा
दक्षिण-पश्चिम रिश्तों की दिशा है। यहां क्रिस्टल या मिट्टी का कछुआ रखने से पति-पत्नी में प्यार बढ़ता है, घर में झगड़े खत्म होते हैं, घर स्थिर और सुखी रहता है।
दक्षिण-पश्चिम दिशा
पश्चिम दिशा शनि और वरुण देव की है। यहां कछुआ रखने से संतान प्राप्ति में आ रही रुकावट दूर होती है, बच्चों की पढ़ाई अच्छी होती है और क्रिएटिव कामों में सफलता मिलती है।
पश्चिम दिशा
इस दिशा में कछुआ रखने से हर काम में लोगों का साथ मिलता है, नए कॉन्टैक्ट बनते हैं, ट्रैवलिंग और विदेश से लाभ होता है। बिजनेस वालों के लिए यह दिशा बहुत शुभ है।
उत्तर-पश्चिम दिशा
दक्षिण यमराज की दिशा है। यहां कछुआ रखने से नुकसान, बीमारी, कोर्ट-कचहरी और धन हानि होती है। कभी भी दक्षिण में कछुआ नहीं रखना चाहिए।
दक्षिण दिशा में कभी ना रखें
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
