दिल्ली-NCR में इन जगहों पर लें बोटिंग का मजा

दिल्ली-एनसीआर में घूमने की जगहों की कमी नहीं है। यहां पर कई ऐतिहासिक किलों से लेकर बड़े मॉल तक सबकुछ मौजूद हैं।

दिल्ली-NCR

कई लोग बोटिंग का मजा लेने के लिए बाहर घूमने जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी दिल्ली में बोटिंग की है।

बोटिंग का मजा

दिल्ली में कई ऐसी जगहें हैं, जहां पर आपको बोटिंग कराई जाएगी। इन जगहों पर बोटिंग करने में अलग मजा आयेगा।

कहां जाएं

ग्रेटर नोएडा में बना है वेनिस मॉल, जो काफी बड़ा है। यहां पर आप बोटिंग कर सकते हैं। यहां पर मॉल के अंदर ये सुविधा है।

वेनिस मॉल

दिल्ली का पुराना किला भी बोटिंग के लिए फेमस है। यहां पर किले के अंदर लेक बना है, जहां पर बोटिंग होती है।

पुराना किला

संजय लेक

दिल्ली के संजय लेक में भी बोटिंग कराई जाती है। संजय लेक में खूबसूरत पार्क भी बना हुआ है, जहां खूब हरियाली है।

नैनी लेक

दिल्ली के मॉडल टाउन में मौजूद है नैनी लेक। नैनी लेक में जााना फ्री है लेकिन बोटिंग के लिए टिकट लगता है।

हौज खास लेक

हौज खास लेक में भी आप बोटिंग का मजा ले सकते हैं। हौज खास का लेक काफी बड़ा और सुंदर है।

कब जाएं

इन लेक के खुलने और बंद होने का समय अलग-अलग है। ऐसे में टाइम पता करके जाएं।

टिकट कितना

अलग-अलग जगह के हिसाब से बोटिंग का किराया होगा। बच्चे और बड़ों का टिकट प्राइस 

