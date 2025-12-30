By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Dec 30, 2025

 Faith

लड्डू गोपाल को स्नान कराने का सबसे शुभ समय क्या है? जानिए सही नियम

लड्डू गोपाल को घर में बच्चे की तरह पाला जाता है। उनकी सेवा में स्नान सबसे पवित्र कार्य है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्नान का समय भी शुभ-अशुभ तय करता है?

लड्डू गोपाल की सेवा

ज्योतिष के अनुसार, सुबह 4:00 से 6:00 बजे तक का ब्रह्म मुहूर्त सबसे उत्तम समय है। इस समय वातावरण सात्विक और शांत होता है। लड्डू गोपाल को इसी समय स्नान कराने से पूजा का पूरा फल मिलता है।

सबसे शुभ समय

अगर ब्रह्म मुहूर्त में संभव ना हो, तो सूर्योदय के बाद सुबह 8 बजे तक स्नान करा सकते हैं। इस समय भी सात्विक ऊर्जा रहती है और कान्हा की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है।

सूर्योदय के बाद

दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक भगवान का विश्राम समय माना जाता है। इस समय मंदिरों के कपाट भी बंद होते हैं। लड्डू गोपाल को इस समय स्नान कराना शास्त्रों में वर्जित है।

दोपहर में स्नान क्यों नहीं?

अगर सुबह बिल्कुल संभव न हो तो शाम 4 से 5 बजे के बीच स्नान करा सकते हैं। लेकिन यह अंतिम विकल्प है। शाम के बाद बिल्कुल स्नान नहीं कराना चाहिए।

शाम का समय

सूर्यास्त के बाद रात्रि का समय भगवान के शयन का होता है। इस समय तमोगुण बढ़ता है। लड्डू गोपाल को रात में उठाकर स्नान कराना शास्त्रों में निषेध है।

रात में स्नान बिल्कुल वर्जित

शुभ समय में स्नान से घर में सुख-शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। कान्हा की कृपा से परिवार के कार्य सफल होते हैं और पूजा का पूर्ण फल मिलता है।

सही समय से क्या मिलता है?

लड्डू गोपाल को गलत समय में स्नान कराने से पूजा का फल नहीं मिलता है। घर में नेगेटिविटी बढ़ सकती है और लड्डू गोपाल की सेवा का महत्व कम हो जाता है।

गलत समय से क्या नुकसान?

गुनगुने पानी से स्नान कराएं, दूध-गंगाजल मिलाएं। 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' बोलते रहें। स्नान के बाद नए वस्त्र, चंदन और तुलसी चढ़ाएं।

स्नान की सही विधि

यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।

नोट

