भारत के अलावा इन देशों में रहते हैं सबसे ज्यादा हिंदू

भारत में अलग-अलग धर्म के लोग रहते हैं। लेकिन हिंदू आबादी सबसे ज्यादा रहती है।

यहां हिंदुओं के अलावा तमाम बाकी धर्मों के लोग भी रहते हैं। यही वजह है कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है।

फिलहाल, देश में 80 फीसदी से ज्यादा आबादी हिंदुओं की है। हिंदू आबादी भारत के पड़ोसी मुल्कों में भी काफी है।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के अलावा किस देश में सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं।

प्यू रिसर्च सेंटर की 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुल हिंदू आबादी 111 करोड़ से ज्यादा है। 

बाकी 20 प्रतिशत में मुस्लिम, सिख और बाकी समुदाय के लोग आते हैं।

भारत के बाद सबसे ज्यादा हिंदू आबादी वाला देश नेपाल है। 

यहां हिंदू आबादी करीब 2 करोड़ 35 लाख से भी ज्यादा है। यहां कुल आबादी में 81 प्रतिशत हिस्सा हिंदुओं का है।

बांग्लादेश इस मामले में तीसरे नंबर पर आता है। यहां एक करोड़ 31 लाख से ज्यादा हिंदू रहते हैं।

बांग्लादेश में ये कुल जनसंख्या का करीब 7.9 प्रतिशत हिस्सा है। यहां सबसे ज्यादा आबादी मुस्लिम समुदाय की है।

