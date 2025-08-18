By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 18, 2025
बेसन या कच्चा दूध, ऑयली स्किन के लिए क्या बेस्ट?
ऑयली स्किन वाले लोगों को चेहरे पर चिपचिपापन, पिंपल्स जैसी समस्या ज्यादा होती है। मानसून-गर्मी के मौसम में ये ज्यादा होती है।
ऑयली स्किन
ऑयली स्किन की केयर करने के लिए लोग महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स और घरेलू उपाय अपनाते हैं। इसमें बेसन, दूध, जैसी चीजें लगाते हैं।
स्किन केयर
आज आपको बताते हैं ऑयली स्किन के लिए कच्चा दूध या बेसन क्या बेस्ट होता है। किससे त्वचा ग्लोइंग और ऑयली फ्री रहती है।
बेसन या कच्चा दूध
बेसन में प्रोटीन खूब होता है और ये ड्राई होता है। बेसन किसी भी स्किन टाइप के लिए अच्छा माना जाता है।
बेसन
तेल सोखता है
ऑयली स्किन पर बेसन का उबटन लगाने से अतिरिक्त तेल सूखेगा और पिंपल्स नहीं होंगे। इससे त्वचा की रंगत निखरती है।
डीप क्लींजिंग
बेसन को त्वचा के लिए डीप क्लींजर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। बेसन से डेड स्किन भी हट जाती है।
कच्चा दूध
कच्चा दूध त्वचा की क्लीनिंग करने का काम करता है। लेकिन इसमें चिकनापन होता है।
हाइड्रेटेड स्किन
कच्चा दूध स्किन को हाइड्रेट और नमी बनाकर रखने में मदद करता है। ये भी ऑयल कंट्रोल करता है।
टैनिंग दूर करें
अगर धूप से आपकी त्वचा की रंगत काली हो गई है, तो कच्चा दूध टैनिंग हटाने में मदद करेगा।
क्या है बेस्ट
कच्चे दूध और बेसन में से ऑयली स्किन के लिए आपको बेसन चुनना चाहिए। कच्चा दूध क्लीनिंग में हेल्प करेगा।
