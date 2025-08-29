By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Aug 29, 2025

घर के मुख्य दरवाजे पर शुभ लाभ लिखने से क्या होता है?

हिंदू परंपरा में घर के मुख्य दरवाजे पर "शुभ लाभ" लिखना शुभ माना जाता है। लेकिन इसके पीछे का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है? आइए जानें।

शुभ लाभ

'शुभ' का अर्थ है शुभता और सकारात्मकता, जबकि 'लक्ष्मी' का प्रतीक 'लाभ' समृद्धि को दर्शाता है। यह गणेश और लक्ष्मी की कृपा का संदेश है।

शुभ लाभ का अर्थ

शुभ लाभ गणेश जी (शुभ) और माता लक्ष्मी (लाभ) का प्रतीक है। इसे लिखने से घर में सुख, समृद्धि और विघ्नों का नाश होता है।

धार्मिक महत्व

दीपावली पर मुख्य दरवाजे पर शुभ लाभ लिखने की परंपरा है। यह माना जाता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा और धन का प्रवाह बढ़ता है।

परंपरा का आधार

वास्तु शास्त्र के अनुसार, मुख्य दरवाजा घर की ऊर्जा का प्रवेश द्वार है। शुभ लाभ लिखने से नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मकता आती है।

वास्तु शास्त्र में महत्व

शुभ लाभ को हल्दी, कुमकुम या रंगोली से मुख्य दरवाजे पर लिखें। इसे स्वास्तिक या गणेश जी के प्रतीक के साथ सजाना शुभ माना जाता है।

शुभ लाभ लिखने की विधि

शुभ लाभ लिखने से घर में धन, सुख और शांति का प्रवेश होता है। यह व्यापार और कार्यों में सफलता का प्रतीक माना जाता है।

सुख-समृद्धि का प्रवेश

शुभ लाभ के साथ स्वास्तिक, ओम या कमल का चिह्न लिखना भी शुभ माना जाता है। ये सभी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं।

अन्य शुभ प्रतीक

शुभ लाभ को साफ-सुथरे स्थान पर लिखें। दरवाजे को गंदा ना रखें और शुभ मुहूर्त में इसे लिखना अधिक लाभकारी होता है।

शुभ लाभ लिखते समय ध्यान

घर के मुख्य दरवाजे पर शुभ लाभ लिखने से गणेश और लक्ष्मी की कृपा मिलती है। यह सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक है।

शुभ लाभ: सौभाग्य का द्वार

